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30/06/25
BRUCE SPRINGSTEEN
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DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL, P.ZA CASTELLO 27 - MAROSTICA (VI)

30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)

01/07/25
JUDAS PRIEST + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, FERRARA PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA

01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
MANEGARM: presentano il singolo ''I Skogsfruns famn''
26/06/2025 - 21:18 (44 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
29/08/2019
Live Report
MANEGARM OPEN AIR
Pythagoras Industrimuseum, Norrtälje (Stoccolma), 24/08/2019
18/03/2014
Live Report
BORKNAGAR + MANEGARM + IN VAIN + EREB ALTOR + SHADE EMPIRE
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