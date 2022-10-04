MAGO DE OZ: svelati i primi dettagli del nuovo album

27/06/25
NOSOUND
To The Core
27/06/25
NICKLAS SONNE
Electric Dreams
27/06/25
LYNYRD SKYNYRD
Celebrating 50 Years - Live at the Ryman
27/06/25
MERZBOW
Sedonis
27/06/25
WARLORD
The Lost Archangel
27/06/25
DRAWN AND QUARTERED
Lord of Two Horns
27/06/25
MIZMOR
Mnemonic - Ambient Mosaic
27/06/25
JAKKO M JAKSZYK
Son of Glen
27/06/25
DEADGUY
Near-Death Travel Services
27/06/25
SHADOW OF INTENT
Imperium Delirium
26/06/25
MILLENCOLIN
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA
26/06/25
GORILLA BISCUITS
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 SEGRATE (MI)
27/06/25
BETH HART
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA
29/06/25
LYNYRD SKYNYRD
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
30/06/25
BRUCE SPRINGSTEEN
STADIO SAN SIRO - MILANO
30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL, P.ZA CASTELLO 27 - MAROSTICA (VI)
30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)
01/07/25
JUDAS PRIEST + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, FERRARA PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA
01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA