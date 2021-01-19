NERVOSA: ecco la clip di ''Smashing Heads''

30/06/25
RESPECT FOR ZERO
Overtime [EP]
04/07/25
VISIONS OF ATLANTIS
Armada Live Over Europe
04/07/25
GAUPA
Fyr
04/07/25
WEALD & WOE
Far From the Light of Heaven
04/07/25
STYGIAN
Dreadlands
04/07/25
SEASONS IN BLACK
Anthropocene
04/07/25
WARKINGS
Armageddon
11/07/25
DIAMOND HEAD
Live and Electric
11/07/25
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Abominable Astral Summoning
11/07/25
MIDWIFE
Never Die
29/06/25
LYNYRD SKYNYRD
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
30/06/25
BRUCE SPRINGSTEEN
STADIO SAN SIRO - MILANO
30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL, P.ZA CASTELLO 27 - MAROSTICA (VI)
30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)
01/07/25
JUDAS PRIEST + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, FERRARA PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA
01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA
01/07/25
JUDAS PRIEST + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + WARLORD
PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA
01/07/25
MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA
SHERWOOD FESTIVAL, PARK NORD STADIO EUGANEO, VIALE NEREO ROCCO – PADOVA
02/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO