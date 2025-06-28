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LYNYRD SKYNYRD
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

30/06/25
BRUCE SPRINGSTEEN
STADIO SAN SIRO - MILANO

30/06/25
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MAROSTICA SUMMER FESTIVAL, P.ZA CASTELLO 27 - MAROSTICA (VI)

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MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)

01/07/25
JUDAS PRIEST + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, FERRARA PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

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01/07/25
JUDAS PRIEST + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + WARLORD
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01/07/25
MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA
SHERWOOD FESTIVAL, PARK NORD STADIO EUGANEO, VIALE NEREO ROCCO – PADOVA

02/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
FINNR'S CANE: previsto per agosto l'album omonimo, ascolta il brano ''Twilight Glow''
28/06/2025 - 21:35 (44 letture)

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