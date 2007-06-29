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30/06/25
RESPECT FOR ZERO
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11/07/25
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Never Die

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29/06/25
LYNYRD SKYNYRD
FERRARA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

30/06/25
BRUCE SPRINGSTEEN
STADIO SAN SIRO - MILANO

30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL, P.ZA CASTELLO 27 - MAROSTICA (VI)

30/06/25
DREAM THEATER
MAROSTICA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA CASTELLO - MAROSTICA (VI)

01/07/25
JUDAS PRIEST + guests
FERRARA SUMMER FESTIVAL, FERRARA PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA

01/07/25
DREAM THEATER
LUCCA SUMMER FESTIVAL - PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

01/07/25
JUDAS PRIEST + PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS + WARLORD
PIAZZA ARIOSTEA - FERRARA

01/07/25
MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA
SHERWOOD FESTIVAL, PARK NORD STADIO EUGANEO, VIALE NEREO ROCCO – PADOVA

02/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO
DIMMU BORGIR: presentano il nuovo chitarrista
28/06/2025 - 22:04 (97 letture)

Transcendence
Domenica 29 Giugno 2025, 0.24.36
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Membro dei Chrome Division (che nonostante tutto, non sono ancora dati per sciolti), The Cult of Destiny e World of Damage, escludendo i Breed, sciolti nel 2011. @Nick: Eri ironico?
Nick
Domenica 29 Giugno 2025, 0.03.08
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Che bell\'uomo
RECENSIONI
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