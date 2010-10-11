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FROSTMOON ECLIPSE: i dettagli del nuovo album ''As Time Retreats''
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22/11/2012
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Frost Black Festival II - CSA Grottarossa, Rimini, 17/11/2012
 
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