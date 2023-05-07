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TEATRO ANTICO - TAORMINA (ME)

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COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

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MARLENE KUNTZ CON ORCHESTRA
ANFITEATRO DELLE CASCINE ERNESTO DE PASCALE - FIRENZE

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FLOWERS FESTIVAL – COLLEGNO (TO)

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BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS FINK and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

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THIRTY SECONDS TO MARS
NOISY NAPLES FEST – ARENA FLEGREA - NAPOLI

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TILL LINDEMANN + LACUNA COIL
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

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THIRTY SECONDS TO MARS
COLLISIONI FESTIVAL - ALBA (CN)

08/07/25
ALICE COOPER
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
BLACKBRAID: in streaming un brano da ''Blackbraid III''
04/07/2025 - 14:34 (70 letture)

Gabriele
Venerdì 4 Luglio 2025, 15.00.02
1
Alcune parti all inizio uguali agli Immortsl , poi qualcosa a Bathory.
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