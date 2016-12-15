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11/07/25
DIAMOND HEAD
Live and Electric

11/07/25
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11/07/25
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11/07/25
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Behind a Vision

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08/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
COLLISIONI FESTIVAL - ALBA (CN)

08/07/25
ALICE COOPER
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

08/07/25
SPARKS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

09/07/25
WOLFMOTHER and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

10/07/25
WOLFMOTHER + DIRTY HONEY
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA

10/07/25
BLACKBERRY SMOKE + PAUL GILBERT
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA

11/07/25
BLACKBERRY SMOKE TREVES BLUES BAND and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
IRON MAIDEN + AVATAR
STADIO EUGANEO - PADOVA
J.B.O.: disponibile il singolo ''Bussi''
06/07/2025 - 21:29 (47 letture)

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