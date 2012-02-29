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11/07/25
DIAMOND HEAD
Live and Electric

11/07/25
MIDWIFE
Never Die

11/07/25
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Abominable Astral Summoning

11/07/25
TOXIC YOUTH
Still Hungry

11/07/25
STYGIAN FAIR
The Hidden Realm

11/07/25
FLOATING
Hesitating Lights

11/07/25
HELL
Submersus

11/07/25
IMPUREZA
Alcázares

11/07/25
LAGUNA
The Ghost of Katrina

11/07/25
ETERNAL IDOL
Behind a Vision

CONCERTI

08/07/25
THIRTY SECONDS TO MARS
COLLISIONI FESTIVAL - ALBA (CN)

08/07/25
ALICE COOPER
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

08/07/25
SPARKS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

09/07/25
WOLFMOTHER and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

10/07/25
WOLFMOTHER + DIRTY HONEY
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA

10/07/25
BLACKBERRY SMOKE + PAUL GILBERT
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA

11/07/25
BLACKBERRY SMOKE TREVES BLUES BAND and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
IRON MAIDEN + AVATAR
STADIO EUGANEO - PADOVA
SIENA ROOT: in uscita a ottobre il nuovo live album
06/07/2025 - 21:36 (46 letture)

RECENSIONI
75
84
ARTICOLI
28/03/2023
Intervista
SIENA ROOT
Viaggio verso la Rivelazione
 
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16/01/2023 - 12:35
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21/09/2015 - 17:08
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