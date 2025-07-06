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SCORPIONS
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SCORPIONS
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10/07/25
WOLFMOTHER + DIRTY HONEY
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10/07/25
BLACKBERRY SMOKE + PAUL GILBERT
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA

11/07/25
BLACKBERRY SMOKE TREVES BLUES BAND and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
IRON MAIDEN + AVATAR
STADIO EUGANEO - PADOVA
SKYTRIBE: in streaming un nuovo singolo
07/07/2025 - 16:23 (59 letture)

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