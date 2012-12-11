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11/07/25
ETERNAL IDOL
Behind a Vision

11/07/25
TOXIC YOUTH
Still Hungry

11/07/25
HELL
Submersus

11/07/25
LAGUNA
The Ghost of Katrina

11/07/25
IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Abominable Astral Summoning

11/07/25
STYGIAN FAIR
The Hidden Realm

11/07/25
FLOATING
Hesitating Lights

11/07/25
BORN OF OSIRIS
Through Shadows

11/07/25
IMPUREZA
Alcázares

11/07/25
FRONT ROW WARRIORS
Running Out of Time

CONCERTI

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

10/07/25
WOLFMOTHER + DIRTY HONEY
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA

10/07/25
BLACKBERRY SMOKE + PAUL GILBERT
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA

11/07/25
BLACKBERRY SMOKE TREVES BLUES BAND and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
IRON MAIDEN + AVATAR
STADIO EUGANEO - PADOVA

13/07/25
SATCHVAI BAND
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
SATCHVAI BAND
VILLA CASATI STAMPA - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
ROBERT PLANT PRESENTS SAVING GRACE FEAT. SUZI DIAN
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA

15/07/25
EUROPE
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
DESASTER: ascolta il singolo ''Towards Oblivion'' dal nuovo ''Kill Your Idols''
10/07/2025 - 16:31 (25 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
28/04/2017
Live Report
TOTAL DESASTER NIGHT
Bandidos Place, Messina, 22/04/2017
22/02/2017
Live Report
DESASTER + GUESTS
Circolo Colony, Brescia, 17/02/17
11/12/2012
Live Report
OPHIS + GRAND SUPREME BLOOD COURT + DESASTER + ROADKILL XIII + SLAUGHTER COMMAND
Ohrakel, Ingolstadt (Monaco di Baviera, Germania), 01/12/2012
 
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05/06/2021 - 11:32
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14/04/2021 - 00:08
DESASTER: tornano a giugno con ‘‘Churches Without Saints’’, ascolta il primo singolo
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DESASTER: annunciate altre tre band di supporto alle date italiane
24/11/2016 - 14:00
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