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Behind a Vision

11/07/25
TOXIC YOUTH
Still Hungry

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HELL
Submersus

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LAGUNA
The Ghost of Katrina

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IMPERIAL CRYSTALLINE ENTOMBMENT
Abominable Astral Summoning

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11/07/25
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Hesitating Lights

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BORN OF OSIRIS
Through Shadows

11/07/25
IMPUREZA
Alcázares

11/07/25
FRONT ROW WARRIORS
Running Out of Time

CONCERTI

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE - LUCCA

10/07/25
SCORPIONS
LUCCA SUMMER FESTIVAL - LUCCA

10/07/25
WOLFMOTHER + DIRTY HONEY
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA

10/07/25
BLACKBERRY SMOKE + PAUL GILBERT
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA

11/07/25
BLACKBERRY SMOKE TREVES BLUES BAND and more
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
IRON MAIDEN + AVATAR
STADIO EUGANEO - PADOVA

13/07/25
SATCHVAI BAND
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
SATCHVAI BAND
VILLA CASATI STAMPA - CINISELLO BALSAMO (MI)

13/07/25
ROBERT PLANT PRESENTS SAVING GRACE FEAT. SUZI DIAN
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA

15/07/25
EUROPE
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
IN MOURNING: il video ufficiale di ''Song Of The Cranes''
10/07/2025 - 16:37 (23 letture)

RECENSIONI
75
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15/12/2009
Live Report
AHAB + IN MOURNING
Kolony Metal Fest
 
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