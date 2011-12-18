DEATHHAMMER: ad agosto il nuovo ''Crimson Dawn'', ascolta un brano

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Jack Speak Shanties [EP]

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I Beat Loneliness

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STADIO EUGANEO - PADOVA

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SATCHVAI BAND
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)

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13/07/25
ROBERT PLANT PRESENTS SAVING GRACE FEAT. SUZI DIAN
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA

15/07/25
EUROPE
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA

15/07/25
SATCHVAI BAND
PORDENONE BLUES FESTIVAL, PARCO DI SAN VALENTINO, VIA S. VALENTINO - PORDENONE

15/07/25
SATCHVAI BAND
PARCO SAN VALENTINO - PORDENONE

15/07/25
QUEENS OF THE STONE AGE
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA

16/07/25
SATCHVAI BAND
UMBRIA JAZZ, ARENA SANTA GIULIANA – VIA BALDASSARRE ORSINI - PERUGIA

16/07/25
W.A.S.P.
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
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11/07/2025 - 16:02 (45 letture)

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