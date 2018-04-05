PANOPTICON: ascolta il singolo ''Ever North''

18/07/25
SLAUGHTER TO PREVAIL
Grizzly
18/07/25
OSI AND THE JUPITER
Larvatus
18/07/25
RAMONDA
The Walls Are Crumbling Down
18/07/25
CALICO JACK
Jack Speak Shanties [EP]
18/07/25
JOE BONAMASSA
Breakthrough
18/07/25
ENTRAILS
Grip of Ancient Evil
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ABIGAIL WILLIAMS
A Void Within Existence
18/07/25
FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 Years of Five Finger Death Punch (Best Of - Volume 1)
18/07/25
STYX
Circling from Above
18/07/25
BUSH
I Beat Loneliness
13/07/25
IRON MAIDEN + AVATAR
STADIO EUGANEO - PADOVA
13/07/25
SATCHVAI BAND
COMFORT FESTIVAL, VILLA CASATI STAMPA (INGRESSO DA VIA FRATELLI CERVI) - CINISELLO BALSAMO (MI)
13/07/25
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13/07/25
ROBERT PLANT PRESENTS SAVING GRACE FEAT. SUZI DIAN
LUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCALUCCA SUMMER FESTIVAL, PIAZZA NAPOLEONE – LUCCA
15/07/25
EUROPE
SEQUOIE MUSIC PARK - BOLOGNA
15/07/25
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PORDENONE BLUES FESTIVAL, PARCO DI SAN VALENTINO, VIA S. VALENTINO - PORDENONE
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15/07/25
QUEENS OF THE STONE AGE
PISTOIA BLUES, PIAZZA DUOMO - PISTOIA
16/07/25
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UMBRIA JAZZ, ARENA SANTA GIULIANA – VIA BALDASSARRE ORSINI - PERUGIA
16/07/25
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LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)