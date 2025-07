ARJEN ANTHONY LUCASSEN: disponibile il singolo ''We'll Never Know''

Non so ancora se questo pezzo mi piace da matti oppure mi annoia, non l\'ho capito. Per, due cose. Uno, l\'assolo elettrico finale di Arjen sarebbe dovuto durare almeno due minuti, veramente un peccato che sia cos corto, non lo capisco! Su Floor, non la amo particolarmente, se non per le doti fisiche, ma a livello vocale la trovo molto a suo agio su pezzi come questo specie nella prima parte, secondo me veramente brava e sui pezzi meno heavy e pi prog o \"pop\" rende veramente tanto, un po\' alla best zangers del 2019, per chi lo ha visto.