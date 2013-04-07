AZURE EMOTE: ecco un singolo dal nuovo album

18/07/25
SLAUGHTER TO PREVAIL
Grizzly
18/07/25
RAMONDA
The Walls Are Crumbling Down
18/07/25
SORCEROT
Rotten Magick
18/07/25
JOE BONAMASSA
Breakthrough
18/07/25
CALICO JACK
Jack Speak Shanties [EP]
18/07/25
ABIGAIL WILLIAMS
A Void Within Existence
18/07/25
ENTRAILS
Grip of Ancient Evil
18/07/25
FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 Years of Five Finger Death Punch (Best Of - Volume 1)
18/07/25
MAWIZA
Ül
18/07/25
BUSH
I Beat Loneliness
16/07/25
SATCHVAI BAND
UMBRIA JAZZ, ARENA SANTA GIULIANA – VIA BALDASSARRE ORSINI - PERUGIA
16/07/25
W.A.S.P.
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
16/07/25
SATCHVAI BAND
ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA
16/07/25
EUROPE
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
16/07/25
BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS
PIAZZA DEL POPOLO, 20 - FERMO (FM)
16/07/25
QUEENS OF THE STONE AGE
AMA MUSIC FESTIVAL - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
17/07/25
DREAM THEATER
SONIC PARK STUPINIGI, PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI - NICHELINO (TO)
17/07/25
SATCHVAI BAND
SEQUOIE MUSIC PARK, PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA
17/07/25
SATCHVAI BAND
PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA
17/07/25
MARCO CASTELLO
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA