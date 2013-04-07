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18/07/25
SLAUGHTER TO PREVAIL
Grizzly

18/07/25
RAMONDA
The Walls Are Crumbling Down

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SORCEROT
Rotten Magick

18/07/25
JOE BONAMASSA
Breakthrough

18/07/25
CALICO JACK
Jack Speak Shanties [EP]

18/07/25
ABIGAIL WILLIAMS
A Void Within Existence

18/07/25
ENTRAILS
Grip of Ancient Evil

18/07/25
FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 Years of Five Finger Death Punch (Best Of - Volume 1)

18/07/25
MAWIZA
Ül

18/07/25
BUSH
I Beat Loneliness

CONCERTI

16/07/25
SATCHVAI BAND
UMBRIA JAZZ, ARENA SANTA GIULIANA – VIA BALDASSARRE ORSINI - PERUGIA

16/07/25
W.A.S.P.
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

16/07/25
SATCHVAI BAND
ARENA SANTA GIULIANA - PERUGIA

16/07/25
EUROPE
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

16/07/25
BEN HARPER AND THE INNOCENT CRIMINALS
PIAZZA DEL POPOLO, 20 - FERMO (FM)

16/07/25
QUEENS OF THE STONE AGE
AMA MUSIC FESTIVAL - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

17/07/25
DREAM THEATER
SONIC PARK STUPINIGI, PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI - NICHELINO (TO)

17/07/25
SATCHVAI BAND
SEQUOIE MUSIC PARK, PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA

17/07/25
SATCHVAI BAND
PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA

17/07/25
MARCO CASTELLO
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA
AZURE EMOTE: ecco un singolo dal nuovo album
15/07/2025 - 21:43 (37 letture)

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