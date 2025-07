LORNA SHORE: in Italia per un unico concerto

Luca "Pez" Pezzetti 2 Mi sa che ci vado. 1 No va be\' questo è il paradiso del deathcore. Se fosse stato a Milano avrei tentato di acquistare il biglietto ma la location è troppo lontana. Peccato perché sarà un live incredibile