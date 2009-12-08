     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Singolo
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

18/07/25
SLAUGHTER TO PREVAIL
Grizzly

18/07/25
JOE BONAMASSA
Breakthrough

18/07/25
SORCEROT
Rotten Magick

18/07/25
RAMONDA
The Walls Are Crumbling Down

18/07/25
MAWIZA
Ül

18/07/25
CALICO JACK
Jack Speak Shanties [EP]

18/07/25
STYX
Circling from Above

18/07/25
ENTRAILS
Grip of Ancient Evil

18/07/25
FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 Years of Five Finger Death Punch (Best Of - Volume 1)

18/07/25
ABIGAIL WILLIAMS
A Void Within Existence

CONCERTI

17/07/25
DREAM THEATER
SONIC PARK STUPINIGI, PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI - NICHELINO (TO)

17/07/25
SATCHVAI BAND
SEQUOIE MUSIC PARK, PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA

17/07/25
SATCHVAI BAND
PARCO CASERME ROSSE - BOLOGNA

17/07/25
MARCO CASTELLO
ACIELOAPERTO FESTIVAL / ROCCA MALATESTIANA, VIA CIA DEGLI ORDELAFFI 8 - CESENA

18/07/25
JOE BONAMASSA
PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE (PN)

19/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
CINZELLA FESTIVAL, CAVE DI FANTIANO – GROTTAGLIE (TA)

20/07/25
THE WHO
STADIO EUGANEO - PADOVA

20/07/25
AC/DC
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI, PIAZZA AYRTON SENNA DA SILVA 1 - IMOLA

20/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

21/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
MOJOTIC, ARENA DEL MARE – GENOVA
AMON AMARTH: ecco il video di ''We Rule the Waves''
17/07/2025 - 10:04 (88 letture)

RECENSIONI
78
65
75
72
74
78
63
90
87
90
95
ARTICOLI
24/08/2024
Live Report
AMON AMARTH + INSOMNIUM + KANONENFIEBER
Arena Alpe Adria, Lignano (UD), 19/08/2024
11/08/2017
Live Report
AMON AMARTH + ARCH ENEMY
Summer Days in Rock, Majano (UD), 07/08/2017
17/07/2016
Live Report
SLAYER + AMON AMARTH + THE SHRINE
Ippodromo delle Capannelle, Roma, 12/07/2016
29/11/2013
Live Report
AMON AMARTH + CARCASS + HELL
Live Club, Trezzo sull’Adda (MI), 24/11/2013
13/11/2011
Live Report
AMON AMARTH + AS I LAY DYING + SEPTICFLESH
New Age, Roncade (TV), 08/11/2011
08/12/2009
Live Report
AMON AMARTH
Dalla Svezia con furore
 
ALTRE NOTIZIE
17/07/2025 - 10:04
AMON AMARTH: ecco il video di ''We Rule the Waves''
13/12/2023 - 16:01
AMON AMARTH: pubblicano la clip di ''Saxons and Vikings'' con Biff Byford
07/12/2023 - 08:04
AMON AMARTH: insieme a Insomnium e Kanonenfieber per una data
04/08/2023 - 09:14
AMON AMARTH: pubblicano il video di ''Heidrun'' e un EP digitale
10/12/2022 - 00:34
AMON AMARTH: pubblicano la clip di ''Oden Owns You All'' da ''The Great Heathen Army''
26/08/2022 - 10:43
AMON AMARTH: cambio di location per l'unica data italiana
06/08/2022 - 08:22
AMON AMARTH: tutto il nuovo album ''The Great Heathen Army'' in streaming
08/07/2022 - 10:23
AMON AMARTH: ecco il video ufficiale di ''The Great Heathen Army''
02/06/2022 - 18:03
AMON AMARTH: dettagli e singolo del nuovo album ''The Great Heathen Army''
17/02/2022 - 12:36
AMON AMARTH: guarda il video di ''Put Your Back Into The Oar''
ULTIME NOTIZIE
17/07/2025 - 15:56
MANOWAR: continuano i lavori su un disco di inediti
17/07/2025 - 15:42
TORTURE SQUAD: il video ufficiale di ''Thoth''
17/07/2025 - 11:43
BRUCE DICKINSON: la nuova versione di ''Cyclops'' è l'ultimo singolo da ''More Balls to Picasso''
17/07/2025 - 10:19
NO PRESSURE: una data a Milano
17/07/2025 - 10:12
ALICE COOPER: ascolta il nuovo singolo ''Up All Night'' con la formazione originale
17/07/2025 - 10:10
BURNING WITCHES: guarda il video di ''High Priestess Of The Night''
17/07/2025 - 10:07
CANCER BATS: due concerti in Italia
16/07/2025 - 21:42
JORDFAST: ascolta il nuovo singolo
16/07/2025 - 16:42
STRANGERS: la band spagnola torna ad agosto con ''Boundless''
16/07/2025 - 10:09
MALTHUSIAN: dettagli e singolo del nuovo album ''The Summoning Bell''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     