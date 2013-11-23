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18/07/25
JOE BONAMASSA
Breakthrough

18/07/25
RAMONDA
The Walls Are Crumbling Down

18/07/25
MAWIZA
Ül

18/07/25
ABIGAIL WILLIAMS
A Void Within Existence

18/07/25
SLAUGHTER TO PREVAIL
Grizzly

18/07/25
STYX
Circling from Above

18/07/25
FIVE FINGER DEATH PUNCH
20 Years of Five Finger Death Punch (Best Of - Volume 1)

18/07/25
ENTRAILS
Grip of Ancient Evil

18/07/25
CALICO JACK
Jack Speak Shanties [EP]

18/07/25
SORCEROT
Rotten Magick

CONCERTI

18/07/25
JOE BONAMASSA
PARCO SAN VALENTINO – PORDENONE (PN)

19/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
CINZELLA FESTIVAL, CAVE DI FANTIANO – GROTTAGLIE (TA)

20/07/25
THE WHO
STADIO EUGANEO - PADOVA

20/07/25
AC/DC
AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI, PIAZZA AYRTON SENNA DA SILVA 1 - IMOLA

20/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
BONSAI - VIA DI CORTICELLA 147 - BOLOGNA

21/07/25
PUBLIC IMAGE LTD.
MOJOTIC, ARENA DEL MARE – GENOVA

22/07/25
THE WHO
IPPODROMO SNAI SAN SIRO - MILANO

25/07/25
ORIANTHI
LEGEND CLUB - MILANO

30/07/25
THE SMASHING PUMPKINS
UNALTROFESTIVAL, PARCO DELLA MUSICA, VIA ENZO JANNACCI - SEGRATE (MI)

01/08/25
THE SMASHING PUMPKINS
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
AVATAR: presentato il nuovo singolo
18/07/2025 - 21:16 (24 letture)

RECENSIONI
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ARTICOLI
25/05/2017
Intervista
AVATARIUM
Nuovi colori per il nostro sound
05/01/2014
Intervista
AVATAR
Il valzer nero
28/11/2013
Live Report
AVENGED SEVENFOLD + FIVE FINGER DEATH PUNCH + AVATAR
Mediolanum Forum, Assago (MI), 23/11/2013
 
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