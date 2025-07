OZZY OSBOURNE: è morto lo storico cantante dei Black Sabbath

22/07/2025 - 20:41



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 22 ... Ozzy rip.....il più grande cantante h.m......il mito più importante per me....m 21 ♥ 20 É proprio vero che avere un obiettivo nella vita ti tiene in forze, in vita. Ha fatto un ultimo show prima di lasciare questo ingrato mondo. Deve aver fatto uno sforzo enorme per essere su quel palco un’ultima volta e questo, ai miei occhi, lo rende ancor più matto, adorabile e leggendario. Che riposi in pace. 19 Perdita incalcolabile, resterà sempre nei nostri cuori. R.i.p. 18 R.I.P. Principe delle Tenebre, tu lo sai cosa sei stato per me e cosa hai significato, ti vorrò sempre bene, soprattutto dopo il tuo concerto di Birmingham, dove eri seduto al trono e picchiavi le mani perchè volevi metterti in piedi per fare quello che sapevi fare meglio. Hai fatto un\'uscita degna del migliore artista, riuscendo in qualche maniera a salutare tutti i fans e tutti gli artisti che ti sono legati, prima del commiato definitivo. I love you all!! 17 Riposa in pace Ozzy, riposa in pace. Noi ti terremo sempre in vita, non morirai mai. Grazie per tutto. 16 ieri ascoltavo proprio ieri ascoltavo bark at the moon, bellissimo 15 Non ce ne saranno più così. 14 E\' morto colui che ha gettato le basi per la nascita dell\'heavy metal, e senza di lui molto probabilmente questo sito non sarebbe mai esistito... Vi rendete conto della perdita? Una leggenda, R.I.P. Prince of Darkness. 13 Fatalità oggi in auto ascoltavo \"Volume 4\", e quando è partita \"Changes\" mi è venuto da chiedermi chissà come va il vecchio Ozzy... penso che pochi si aspettassero questa triste notizia a poco più di 15 giorni dal concerto di addio. Ci lascia un personaggio unico e se ne va un iconico pezzo della storia del rock. Addio Madman. 12 Un idolo assoluto simbolo di un epoca irripetibile. 11 Rip 10 Grandissimo pezzo di Storia che ci lascia. Rip Madman. 9 Leggenda, se siamo qui tutti i giorni su questa ‘zine a leggere, un grosso merito è anche tuo. RIP 8 Hole in the sky, take me to heaven Window in time, through it I fly Ciao zio, che la terra ti sia lieve 7 addio zio ozzy..sei stato grande e la tua musica non sara\' mai dimenticata..il piu\' grande cantante heavy del mondo.. 6 Ti vorrò per sempre bene Ozzy Hai fatto in tempo a fare tutto. Ora potrai godertela e suonare di nuovo insieme a Randy, Ronnie, Lemmy e tutti gli altri nostri eroi. R.I.P. 5 Buon viaggio Ozzy!!! 4 È andato oltre le mode, sempre lì, sempre con noi. Dopo Birmingham me lo aspettavo , ma non così presto 3 Un dolore enorme.. Una parte della mia vita se ne va😭 2 Che botta!!!....sono sconvolto,onore ad un simbolo della nostra musica,ciao Ozzy! 1 Grazie.... e ora musica a tutto volume. Ciao Ozzy!