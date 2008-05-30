VIOLATOR: annunciato il nuovo album ''Unholy Retribution''

25/07/25
FEUERSCHWANZ
Knightclub
25/07/25
CINEASTRE
Hymnen an die Nacht
25/07/25
HEARTS ON FIRE
Signs & Wonders
25/07/25
HONEYMOON SUITE
Wake Me Up When The Suns Goes Down
25/07/25
AZURE EMOTE
Cryptic Aura
25/07/25
KONTUSION
Insatiable Lust For Death
25/07/25
BEHEADED
Għadam
25/07/25
ALICE COOPER
The Revenge of Alice Cooper
25/07/25
KILL EVERYTHING
Headless Cum Dumpster
25/07/25
BLACK SABBATH
The Eternal Idol [Remaster]
25/07/25
ORIANTHI
LEGEND CLUB - MILANO
30/07/25
THE SMASHING PUMPKINS
UNALTROFESTIVAL, PARCO DELLA MUSICA, VIA ENZO JANNACCI - SEGRATE (MI)
01/08/25
THE SMASHING PUMPKINS
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO – MAJANO (UD)
02/08/25
MAGNOLIA STONE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
05/08/25
WARDRUNA
ANFITEATRO DEGLI SCAVI - POMPEI (NA)
07/08/25
WARDRUNA
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)