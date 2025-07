HEAVEN SHALL BURN: una data in Italia con i The Halo Effect

24/07/2025 - 10:46 (122 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 3 Mezz\'ora da casa ci sarò, heimat è un buon album anche se la seconda parte è una tedescata inascoltabile. 2 Ellamadó 1 Per i miei gusti serata clamorosa, cercheró di esserci