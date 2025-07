LED ZEPPELIN: in arrivo un ''Live EP'' per i cinquant'anni di ''Physical Graffiti''

Ovviamente lo prenderò sebbene a mio avviso Trampled Under Foot sia veramente inascoltabile; Sick Again dopo mille ascolti non riesco a ricordarmi una nota; Kashmir è un gran pezzo che dura troppo tenuto conto che gira intorno ad un unico riff (o quasi). E In My Time of Dying non è loro. Uhm...rileggendomi mi sono posto una domanda: e allora perché hai detto che lo prendi?