HELLOWEEN: ascolta la nuova ''Universe (Gravity for Hearts)

25/07/2025 - 09:11 (65 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 3 @Radamanthis: io, pur nei mille problemi che ha portato agli artisti lo streaming, ho recuperato proprio quella dimensione. A parte che qualche disco che attendo molto mi piace acquistarlo a scatola chiusa e scoprirlo con il libretto in mano, proprio alla vecchia maniera, ma in generale è molto poi facile che io aspetti l\'album intero, avendo ormai per quasi tutti i dischi la possibilità di averli a portata di click. Di questo non ho ancora ascoltato nulla proprio per quello 😅. 2 ah ok! quindi This is Tokyo era uno scherzo!! che burloni... 1 No...resisto! Non le ascolto!!! Aspetto l\'album e ascolto quello per intero in pieno stile anni 80/90!!! E non leggo manco i commenti!!!!