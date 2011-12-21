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Everyone’s STILL A Murderer

01/08/25
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The Future Is Here and Everything Needs to Be Destroyed

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In Devastation

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01/08/25
THE SMASHING PUMPKINS
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA

02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO – MAJANO (UD)

02/08/25
MAGNOLIA STONE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE

02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

05/08/25
WARDRUNA
ANFITEATRO DEGLI SCAVI - POMPEI (NA)

07/08/25
WARDRUNA
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
TITHE: dettagli e singolo del nuovo album ''Communion In Anguish''
31/07/2025 - 11:10 (43 letture)

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