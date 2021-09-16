DYING WISH: annunciato il nuovo disco ''Flesh Stays Together'', guarda un video

01/08/25
TO THE GRAVE
Everyone’s STILL A Murderer
01/08/25
THE ARMED
The Future Is Here and Everything Needs to Be Destroyed
01/08/25
FIT FOR A KING
Lonely God
01/08/25
KAYO DOT
Every Rock, Every Half-Truth Under Reason
01/08/25
ESKAPISM
Skresnava
05/08/25
AVERSIONS CROWN
A Voice from the Outer Dark
08/08/25
THEURGION
All Under Heaven
08/08/25
CYTOLYSIS
Surge of Cruelty
08/08/25
PHANTOM FIRE
Phantom Fire
08/08/25
SINSAENUM
In Devastation
01/08/25
THE SMASHING PUMPKINS
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA
02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO – MAJANO (UD)
02/08/25
MAGNOLIA STONE FEST
CIRCOLO MAGNOLIA, VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 41 - SEGRATE
02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE
05/08/25
WARDRUNA
ANFITEATRO DEGLI SCAVI - POMPEI (NA)
07/08/25
WARDRUNA
MONTELAGO CELTIC FESTIVAL - SERRAVALLE DI CHIENTI (MC)
21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)
22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)