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Everyone’s STILL A Murderer

01/08/25
THE ARMED
The Future Is Here and Everything Needs to Be Destroyed

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01/08/25
THE SMASHING PUMPKINS
IPPODROMO DELLE CAPANNELLE, VIA APPIA NUOVA 1245 - ROMA

02/08/25
THE DARKNESS
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02/08/25
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02/08/25
THE DARKNESS
FESTIVAL DI MAJANO - UDINE

05/08/25
WARDRUNA
ANFITEATRO DEGLI SCAVI - POMPEI (NA)

07/08/25
WARDRUNA
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21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
DYING WISH: annunciato il nuovo disco ''Flesh Stays Together'', guarda un video
31/07/2025 - 11:28 (48 letture)

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