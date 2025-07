IRON MAIDEN: addio al cantante originale Paul Day

Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 8 Mi accodo a chi non lo conosceva, se non per qualche notizia su questo sito. Rip. 7 @Thrasher Confermo; non ho il DVD, ma io lessi la sua intervista in cui disse che per circa tre mesi, Harris lo spronò a migliorare la presenza scenica, il ruolo di frontman, ma che lui, alla prima esperienza, non seppe fare il passo in avanti decisivo. Cacciato dalla band, riportava, si sentiva come alla fine della relazione con una ragazza (non aveva ovviamente contezza di quello che sarebbero diventati i Maiden), ma che quella delusione gli servì per cambiare marcia. Un aneddoto, per quanto semplice, che è sempre carino riportare. 6 Ho il DVD the early days, (in qualche scatolone in cantina) e dovrebbe essere menzionato anche lui. Il documentario dovrebbe essere in inglese e ricordo disse tipo.... che Harris per il poco carisma o la presenza lo sostituì. 5 Lo conoscevo proprio grazie al live con gli Sweet, ho saputo dopo un po\' che aveva cantato coi Maiden. Non ho mai ascoltato niente di lui con altri gruppi, m\'informerò. R.I.P. 4 Allora siamo in tre! Nemmeno io conoscevo la sua passata presenza nei Maiden. R.I.P., condoglianze alla famiglia e amici. 3 RIP Paul Mario Day, cantante storico dei rocciosi More, i quali sono autori di due ottimi dischi NWOBHM. Un vero peccato che non se lo/li fili quasi nessuno… 2 Avevo scritto ieri, sotto la Recensione di The SoundhouseTapes, dopo aver letto la notizia su La Stampa.. Anche io ignoravo la sua esistenza.. Soprattutto mi chiedevo se Paul Di\' Anno avesse assunto il suo nome d\' arte ispirandosi a Paul Mario Day. 1 Ammetto la mia ignoranza,non lo conoscevo...poi vedo che ha fatto parte per un periodo anche degli Sweet che adoro e allora la mia vergogna aumenta...R.I.P.