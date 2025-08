FOO FIGHTERS: Ilan Rubin è il nuovo batterista, Josh Freese passa nei Nine Inch Nails

4 GT_Oro: Perché un batterista/cantante sta dietro il palco, non lo vede nessuno e non è "appariscente". I Them Crooked Vultures, dove è strettamente batterista, sono una all-star band, quindi sono un caso a parte. 3 Josh Freese è già stato nei NIN, per lui è un ritorno a casa. E comunque è più un session man che un musicista da band "fissa". Personalmente non capisco perché Grohl non torna alle pelli e prende dei turnisti solo per i live, è dieci volte meglio come batterista che come chitarrista. 2 "Che tu ce l'hai Lugia? Ciò Mewtwo al lv. 100!", anche loro hanno nostalgia dei vecchi scambi di Pokémon... XD 1 Credo che da dopo la morte di Hawkins non ci sarà più un posto fisso per un batterista nei FF, Grohl era troppo legato a Taylor e qualunque altro drummer che suona le sue canzoni è inevitabilmente diverso... Su questo scambio di batteristi non so che dire, ho visto un paio di volte dal vivo i NIN e sono davvero di livello, oltretutto tra di loro si conoscono tutti, non penso che sarà un problema per loro imparare i brani, un altro discorso sarà invece "inserirsi" nelle rispettive band. Bisogna dare tempo al tempo, ma sono entrambi ottimi musicisti, e credo che faranno il loro dovere senza far rimpiangere i predecessori.