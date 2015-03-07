     
 
BELPHEGOR: guarda il videoclip del nuovo singolo ''Sanctus Diaboli Confidimus''
07/08/2025 - 12:01 (171 letture)

Duke
Giovedì 7 Agosto 2025, 18.35.49
9
...ah scusa lisa....buon ascolto.....buon circo.....🤡
lisablack
Giovedì 7 Agosto 2025, 16.29.41
8
La lagna bigotta di duke.. Dai fatti una vita sociale oppure ascoltati Radio Maria.. 😁
Duke
Giovedì 7 Agosto 2025, 16.13.49
7
....band ridicola... possibile c è gente che ancora...non si è rotta i maroni...della solita pagliacciata....? Possibile per la pagnotta... bisogna ridursi a fare i giullari....
Duke
Giovedì 7 Agosto 2025, 16.10.16
6
...band ridicola.... possibile che gente che ancora...non si è rotta i Maroni....con la solita pagliacciata?.....
Shock
Giovedì 7 Agosto 2025, 14.44.23
5
Te pareva se non spuntava il tvue col solito commento anti Slipknot, ahahahahaha!!! Ma dai, sei un disco rotto, cambia un pò che hai scassato i maroni.
lethalzorker
Giovedì 7 Agosto 2025, 14.15.01
4
Invece vestirsi da pagliacci con tutine sporche di ketchup e mascherine da scemi e cantare : if you are 555 then I am 666....che cos\'e???????????????
Hellion
Giovedì 7 Agosto 2025, 13.56.26
3
Vedere gente di 50, 60 anni fare i pagliacci ancora con questi argomenti da ritardati è davvero una cosa ridicola.
Transcendence
Giovedì 7 Agosto 2025, 12.28.58
2
E infatti è dai tempi di Goatreich – Fleshcult che sembrano una succursale dei Behemoth... o forse conviene dire \"sembra\", visto che dal 2006 Helmuth Lehner è l\'unico membro originale rimasto.
LAMBRUSCORE
Giovedì 7 Agosto 2025, 12.26.31
1
Pezzo che mi fa venire 2 maroni... spero non vogliano seguire le orme dei Behemoth
ARTICOLI
22/10/2017
Live Report
BELPHEGOR + ENTHRONED + HATE + NERVOCHAOS
Circolo Colony, Brescia, 19/10/2017
16/09/2017
Intervista
BELPHEGOR
Cerchiamo sempre di metterci alla prova
06/12/2016
Live Report
POSSESSED + BELPHEGOR + ABSU
Circolo Colony, Brescia, 03/12/2016
12/03/2015
Live Report
MARDUK + BELPHEGOR + ALTRI
Circolo Colony, Brescia, 07/03/15
 
