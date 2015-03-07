|
BELPHEGOR: guarda il videoclip del nuovo singolo ''Sanctus Diaboli Confidimus''
07/08/2025 - 12:01 (171 letture)
Il canale YouTube della Nuclear Blast Records ha diffuso il player per poter vedere il video ufficiale che i Belphegor hanno realizzato per il nuovo singolo Sanctus Diaboli Confidimus pubblicato recentemente.
9
...ah scusa lisa....buon ascolto.....buon circo.....🤡
8
La lagna bigotta di duke.. Dai fatti una vita sociale oppure ascoltati Radio Maria.. 😁
7
....band ridicola... possibile c è gente che ancora...non si è rotta i maroni...della solita pagliacciata....? Possibile per la pagnotta... bisogna ridursi a fare i giullari....
6
...band ridicola.... possibile che gente che ancora...non si è rotta i Maroni....con la solita pagliacciata?.....
5
Te pareva se non spuntava il tvue col solito commento anti Slipknot, ahahahahaha!!! Ma dai, sei un disco rotto, cambia un pò che hai scassato i maroni.
4
Invece vestirsi da pagliacci con tutine sporche di ketchup e mascherine da scemi e cantare : if you are 555 then I am 666....che cos\'e???????????????
3
Vedere gente di 50, 60 anni fare i pagliacci ancora con questi argomenti da ritardati è davvero una cosa ridicola.
2
E infatti è dai tempi di Goatreich – Fleshcult che sembrano una succursale dei Behemoth... o forse conviene dire \"sembra\", visto che dal 2006 Helmuth Lehner è l\'unico membro originale rimasto.
1
Pezzo che mi fa venire 2 maroni... spero non vogliano seguire le orme dei Behemoth
