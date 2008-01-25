     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dell\'EP
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

08/08/25
LORD OF THE LOST
OPVS NOIR Vol. 1

08/08/25
THEURGION
All Under Heaven

08/08/25
SINSAENUM
In Devastation

08/08/25
CYTOLYSIS
Surge of Cruelty

08/08/25
TALAQAT
Talaqat

08/08/25
LIV SIN
Close Your Eyes

08/08/25
BLACKBRAID
Blackbraid III

08/08/25
PHANTOM FIRE
Phantom Fire

08/08/25
MALTHUSIAN
The Summoning Bell

13/08/25
HAUNT
Ignite

CONCERTI

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
TRIVIUM: pubblicano il singolo ''Bury Me with My Screams'' e annunciano l'EP ''Struck Dead''
08/08/2025 - 09:33 (78 letture)

RECENSIONI
80
75
69
69
68
78
64
80
77
ARTICOLI
03/03/2023
Live Report
TRIVIUM + HEAVEN SHALL BURN + OBITUARY
Alcatraz, Milano, 19/02/2023
14/06/2019
Live Report
TRIVIUM + While She Sleeps + Hell’s Guardian
Live Club, Trezzo sull`Adda (MI), 10/06/2019
25/01/2008
Intervista
TRIVIUM
Parla Travis Smith
 
ALTRE NOTIZIE
08/08/2025 - 09:33
TRIVIUM: pubblicano il singolo ''Bury Me with My Screams'' e annunciano l'EP ''Struck Dead''
28/07/2025 - 12:08
TRIVIUM: al lavoro su un nuovo EP e un nuovo album, a breve un singolo
11/10/2024 - 09:29
DISTANT: a novembre il nuovo ''Tsukuyomi - The Origin'', ascolta un brano con Matt Heafy dei Trivium
11/01/2024 - 00:25
RYUJIN: ascolta ''Saigo No Hoshi'' con Matthew K. Heafy dei Trivium
21/11/2022 - 12:21
TRIVIUM: il video ufficiale di ‘‘The Shadow of the Abattoir’’ dall'ultimo album
18/02/2022 - 18:07
IBARAKI: i dettagli del nuovo progetto di Matt Heafy dei Trivium
30/11/2021 - 18:53
TRIVIUM: previsti due concerti streaming a dicembre
02/10/2021 - 12:51
TRIVIUM: il video ufficiale di ‘‘The Phalanx’’ dal prossimo album
13/08/2021 - 09:32
TRIVIUM: ‘‘In the Court of the Dragon’’ esce ad ottobre, guarda la clip di ''Feast of Fire''
09/07/2021 - 22:49
TRIVIUM: online la clip ufficiale del nuovo singolo ‘‘In the Court of the Dragon’’
ULTIME NOTIZIE
08/08/2025 - 11:40
ROYAL REPUBLIC: disponibile la cover di ''I'm So Excited'' delle The Pointed Sisters
08/08/2025 - 11:35
BABYMETAL: ecco la clip di ''My Queen''
08/08/2025 - 10:43
ROBIN RED: diffuso un nuovo brano
08/08/2025 - 10:40
AMORPHIS: presentano il singolo ''Dancing Shadow''
08/08/2025 - 10:30
DRAGONFORCE: collaborano con Netflix per l'anime DanDaDan
08/08/2025 - 09:44
BRUCE DICKINSON: nuovo album solista previsto per il 2027
08/08/2025 - 09:20
SAVING ABEL: il video ufficiale di ''Keep Swinging''
07/08/2025 - 16:48
MYSTIC CIRCLE: previsto per il mese di ottobre il nuovo album
07/08/2025 - 16:43
LORD OF THE LOST: ecco il brano ''Bazaar Bizarre''
07/08/2025 - 12:08
BLACKBRAID: tutto il nuovo album ''Blackbraid III'' in streaming
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     