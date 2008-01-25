TRIVIUM: pubblicano il singolo ''Bury Me with My Screams'' e annunciano l'EP ''Struck Dead''

Avevamo riportato qui
che i Trivium
avrebbero pubblicato un nuovo singolo nei primi giorni d'agosto.
La band capitanata da Matt Heafy
ha in realtà fatto di più: ha reso disponibile un nuovo singolo, intitolato Bury Me with My Screams
, disponibile in calce alla notizia, ma ha anche annunciato i dettagli dell'EP che conterrà il pezzo.Struck Dead
, questo il titolo, vedrà la luce in data 31 ottobre 2025 tramite l'etichetta RoadRunner Records
, e conterrà le seguenti tracce:01. Bury Me with My Screams
02. Struck Dead (Pain is Easier to Remember)
03. Six Walls Surround Me
La produzione è stata curata da Mark Lewis
, e le registrazioni sono state effettuate nello studio di proprietà della band, l'Hangar Studios
di Orlando, in Florida.