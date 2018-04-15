BRUCE DICKINSON: nuovo album solista previsto per il 2027

Dopo aver pubblicato nel marzo 2024 il suo ultimo disco solista, The Mandrake Project
, e aver fatto uscire il 25 luglio 2025 una versione rinnovata di Balls to Picasso
, intitolata More Balls to Picasso
, Bruce Dickinson
non sembra volersi fermare.
La storica voce degli Iron Maiden
ha infatti confermato l'intenzione - che avevamo già riportato qui
- di registrare nel 2026 il suo prossimo album solista.
Il cantante sarà ancora al lavoro con Brendan Duffey
, che si è occupato di remixare proprio Balls to Picasso
, con l'obiettivo di dare alle stampe il nuovo disco nel 2027.
Rimaniamo in attesa di nuove informazioni.