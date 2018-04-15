BRUCE DICKINSON: nuovo album solista previsto per il 2027

08/08/2025



Discutine con noi sul FORUM Simone "McCallon" Calloni 2 Anche a me è piaciuto e non sono uno dei più grandi fan degli iron. Quindi sono curioso di sentire il prossimo 1 The Mandrake project é un bel disco, e la band che lo supporta live, che parteciperà alla registrazione del nuovo, é di tutto rispetto.