BRUCE DICKINSON: nuovo album solista previsto per il 2027
08/08/2025 - 09:44 (131 letture)

Sadwings
Venerdì 8 Agosto 2025, 15.20.15
2
Anche a me è piaciuto e non sono uno dei più grandi fan degli iron. Quindi sono curioso di sentire il prossimo
Painkiller
Venerdì 8 Agosto 2025, 10.54.59
1
The Mandrake project é un bel disco, e la band che lo supporta live, che parteciperà alla registrazione del nuovo, é di tutto rispetto.
RECENSIONI
ARTICOLI
15/04/2018
Articolo
BRUCE DICKINSON
A cosa serve questo pulsante? Autobiografia
 
ALTRE NOTIZIE
08/08/2025 - 09:44
BRUCE DICKINSON: nuovo album solista previsto per il 2027
17/07/2025 - 11:43
BRUCE DICKINSON: la nuova versione di ''Cyclops'' è l'ultimo singolo da ''More Balls to Picasso''
06/07/2025 - 16:04
BRUCE DICKINSON: ascolta la nuova versione di ''Gods of War''
11/06/2025 - 18:36
BRUCE DICKINSON: a luglio esce ''More Balls to Picasso'', ascolta ''Gods of War''
05/05/2025 - 00:04
BRUCE DICKINSON: a inizio 2026 le registrazioni del seguito di ''The Mandrake Project''
31/07/2024 - 11:45
BRUCE DICKINSON: il video ufficiale di ''Resurrection Men''
01/03/2024 - 09:46
BRUCE DICKINSON: la playlist ufficiale di ''The Mandrake Project''
25/01/2024 - 00:08
BRUCE DICKINSON: ‘‘Rain on the Graves’’ è il secondo singolo da ''The Mandrake Project''
01/12/2023 - 00:25
BRUCE DICKINSON: ascolta 'Afterglow of Ragnarok' da ''The Mandrake Project''
06/11/2023 - 16:01
BRUCE DICKINSON: nuovo singolo a dicembre e due date in Italia nel 2024
