08/08/25
LORD OF THE LOST
OPVS NOIR Vol. 1

08/08/25
THEURGION
All Under Heaven

08/08/25
SINSAENUM
In Devastation

08/08/25
CYTOLYSIS
Surge of Cruelty

08/08/25
TALAQAT
Talaqat

08/08/25
LIV SIN
Close Your Eyes

08/08/25
BLACKBRAID
Blackbraid III

08/08/25
PHANTOM FIRE
Phantom Fire

08/08/25
MALTHUSIAN
The Summoning Bell

13/08/25
HAUNT
Ignite

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
AMORPHIS: presentano il singolo ''Dancing Shadow''
08/08/2025 - 10:40 (80 letture)

17/02/2019
Live Report
AMORPHIS + SOILWORK + JINJER + NAILED TO OBSCURITY
Live Club - Trezzo sull'Adda (MI) - 12/02/2019
16/04/2016
Live Report
AMORPHIS
Fabrique, Milano (MI), 11/04/2016
04/12/2015
Live Report
NIGHTWISH + ARCH ENEMY + AMORPHIS
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 29/11/2015
22/04/2013
Intervista
AMORPHIS
Gli aedi del "lirismo finnico"
11/12/2011
Intervista
AMORPHIS
L’inizio dei tempi è lontano
20/11/2011
Live Report
AMORPHIS + LEPROUS + NAHEMAH
Alcatraz, Milano, 16/11/2011
04/12/2010
Live Report
AMORPHIS + ORPHANED LAND + GHOST BRIGADE
Estragon, Bologna, 26/11/2010
 
08/08/2025 - 10:40
AMORPHIS: presentano il singolo ''Dancing Shadow''
11/07/2025 - 16:08
AMORPHIS: diffuso il videoclip di ''Bones''
06/06/2025 - 10:17
AMORPHIS: i dettagli di ''Borderland'' e il primo singolo
26/05/2025 - 17:15
AMORPHIS: prime informazioni del nuovo album ''Borderland'', una data in Italia
05/01/2025 - 21:33
AMORPHIS: al lavoro sul nuovo album
25/11/2024 - 15:03
ARCH ENEMY: con Amorphis, Eluveitie e Gatecreeper per una data
12/07/2024 - 11:56
AMORPHIS: guarda il live video di ''Into Hiding''
23/06/2024 - 19:44
AMORPHIS: i primi dettagli sul seguito di ''Halo''
14/06/2024 - 11:11
AMORPHIS: guarda il live video di ''Black Winter Day''
16/05/2024 - 19:44
AMORPHIS: in uscita a luglio il nuovo live album ''Tales From The Thousand Lakes (Live At Tavastia)'
08/08/2025 - 11:40
ROYAL REPUBLIC: disponibile la cover di ''I'm So Excited'' delle The Pointed Sisters
08/08/2025 - 11:35
BABYMETAL: ecco la clip di ''My Queen''
08/08/2025 - 10:43
ROBIN RED: diffuso un nuovo brano
08/08/2025 - 10:30
DRAGONFORCE: collaborano con Netflix per l'anime DanDaDan
08/08/2025 - 09:44
BRUCE DICKINSON: nuovo album solista previsto per il 2027
08/08/2025 - 09:33
TRIVIUM: pubblicano il singolo ''Bury Me with My Screams'' e annunciano l'EP ''Struck Dead''
08/08/2025 - 09:20
SAVING ABEL: il video ufficiale di ''Keep Swinging''
07/08/2025 - 16:48
MYSTIC CIRCLE: previsto per il mese di ottobre il nuovo album
07/08/2025 - 16:43
LORD OF THE LOST: ecco il brano ''Bazaar Bizarre''
07/08/2025 - 12:08
BLACKBRAID: tutto il nuovo album ''Blackbraid III'' in streaming
 
