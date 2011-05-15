     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/08/25
HAUNT
Ignite

15/08/25
AURI
III - Candles & Beginnings

15/08/25
AURI
III – Candles & Beginnings

15/08/25
PANOPTICON
Songs of Hiraeth [Collection]

15/08/25
UNLEASHED
Fire Upon Your Lands

15/08/25
CHEVELLE
Bright as Blasphemy

15/08/25
MARTYR
Dark Believer

15/08/25
BAEST
Colossal

15/08/25
PANOPTICON
Laurentian Blue

15/08/25
HAMMER KING
Make Metal Royal Again

CONCERTI

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
OMNIUM GATHERUM: dettagli e singolo del nuovo album ''May The Bridges We Burn Light The Way''
11/08/2025 - 08:16 (62 letture)

RECENSIONI
83
85
73
ARTICOLI
20/05/2011
Live Report
ROTTING CHRIST + OMNIUM GATHERUM + DAYLIGHT MISERY + DARKEND + altri
Init Club, Roma, 15/05/2011
 
ALTRE NOTIZIE
11/08/2025 - 08:16
OMNIUM GATHERUM: dettagli e singolo del nuovo album ''May The Bridges We Burn Light The Way''
02/06/2023 - 22:51
OMNIUM GATHERUM: pubblicato il brano ''Sacred'' dal nuovo EP
04/03/2023 - 11:37
OMNIUM GATHERUM: guarda il video di ''Slasher'' dal nuovo omonimo EP
30/09/2022 - 10:39
FLESHGOD APOCALYPSE: insieme agli Omnium Gatherum per un concerto
08/11/2021 - 00:43
OMNIUM GATHERUM: guarda la clip di ‘‘Unity’’ dall'ultimo album
14/10/2021 - 15:27
OMNIUM GATHERUM: disponibile il video ufficiale di ''Fortitude'' dal nuovo album
23/09/2021 - 00:08
OMNIUM GATHERUM: il video di ‘‘Reckoning’’ dal nuovo disco
27/08/2021 - 13:27
OMNIUM GATHERUM: annunciano il nuovo album ''Origin'', ascolta ''Paragon''
09/04/2020 - 18:52
OMNIUM GATHERUM: guarda la clip di ''Be the Sky''
02/04/2020 - 14:29
INSOMNIUM: il 10 aprile un concerto in streaming con gli Omnium Gatherum
ULTIME NOTIZIE
12/08/2025 - 11:04
VALHALORE: guarda il video di ''Within the Fire'' dall'ultimo disco
12/08/2025 - 10:54
DIAMANTE (USA): online l'inedita ''Silver Bullet''
12/08/2025 - 10:45
FM: il video ufficiale di ''Don't Call It Love''
11/08/2025 - 20:51
SHIRAZ LANE: ecco ''Come Alive'' da ''In Vertigo''
11/08/2025 - 20:46
TERRA ATLANTICA: presentano il singolo ''Land of Submarines'' dal nuovo ''Oceans''
11/08/2025 - 20:40
ARMOURED KNIGHT: a ottobre il disco di esordio, ascolta un brano
11/08/2025 - 11:22
JOHN 5: i dettagli del nuovo disco solista ''Ghost'' e un singolo
11/08/2025 - 11:07
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
11/08/2025 - 11:02
FIRSTBORNE: la band di Chris Adler pubblica il video di ''Rescue Me'' dal debut
11/08/2025 - 08:23
BAD OMENS: ecco il videoclip del nuovo singolo ''Specter''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     