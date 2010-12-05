     
 
13/08/25
HAUNT
Ignite

15/08/25
AURI
III - Candles & Beginnings

15/08/25
AURI
III – Candles & Beginnings

15/08/25
PANOPTICON
Songs of Hiraeth [Collection]

15/08/25
UNLEASHED
Fire Upon Your Lands

15/08/25
CHEVELLE
Bright as Blasphemy

15/08/25
MARTYR
Dark Believer

15/08/25
BAEST
Colossal

15/08/25
PANOPTICON
Laurentian Blue

15/08/25
HAMMER KING
Make Metal Royal Again

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
DEFTONES: ascolta la nuova ''Milk of the Madonna''
11/08/2025 - 08:20 (185 letture)

Nu Metal Head
Lunedì 11 Agosto 2025, 13.52.40
2
Titolo del secolo! E permettetemi di dirlo, pezzo della Madonna! Molto meglio questo rispetto al primo singolo, Chino ha delle corde vocali divine!
Bacon Apocalypse
Lunedì 11 Agosto 2025, 11.48.51
1
Garbato tantissimo, credo sarà un bell\'album questo ma vabbè sono i deftones anche i loro album \"brutti\" sono album che meritano l\'ascolto
75
85
83
93
65
81
90
95
87
11/12/2010
Live Report
DEFTONES + COHEED AND CAMBRIA
Atlantico, Roma, 05/12/2010
 
11/08/2025 - 08:20
DEFTONES: ascolta la nuova ''Milk of the Madonna''
19/07/2025 - 11:48
DEFTONES: ecco ''My Mind is a Mountain'' dal prossimo album
11/07/2025 - 15:54
DEFTONES: dettagli e singolo del nuovo album ''Private Music''
17/04/2025 - 16:09
DEFTONES: aggiunti i Knocked Loose e High Vis alla data italiana
03/02/2025 - 10:54
DEFTONES: un concerto a Carroponte
14/04/2024 - 11:34
DEFTONES: aggiornamenti sul seguito di ''Ohms''
09/08/2022 - 09:22
DEFTONES: nuovi pezzi in fase di ideazione
17/04/2022 - 00:22
DEFTONES: Fred Sablan è il nuovo bassista dal vivo
09/03/2022 - 11:26
DEFTONES: il bassista Sergio Vega non è più nel gruppo
19/05/2021 - 09:05
DEFTONES: la data di Bologna rinviata al 2022
12/08/2025 - 11:04
VALHALORE: guarda il video di ''Within the Fire'' dall'ultimo disco
12/08/2025 - 10:54
DIAMANTE (USA): online l'inedita ''Silver Bullet''
12/08/2025 - 10:45
FM: il video ufficiale di ''Don't Call It Love''
11/08/2025 - 20:51
SHIRAZ LANE: ecco ''Come Alive'' da ''In Vertigo''
11/08/2025 - 20:46
TERRA ATLANTICA: presentano il singolo ''Land of Submarines'' dal nuovo ''Oceans''
11/08/2025 - 20:40
ARMOURED KNIGHT: a ottobre il disco di esordio, ascolta un brano
11/08/2025 - 11:22
JOHN 5: i dettagli del nuovo disco solista ''Ghost'' e un singolo
11/08/2025 - 11:07
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
11/08/2025 - 11:02
FIRSTBORNE: la band di Chris Adler pubblica il video di ''Rescue Me'' dal debut
11/08/2025 - 08:23
BAD OMENS: ecco il videoclip del nuovo singolo ''Specter''
 
