13/08/25
HAUNT
Ignite

15/08/25
AURI
III - Candles & Beginnings

15/08/25
AURI
III – Candles & Beginnings

15/08/25
PANOPTICON
Songs of Hiraeth [Collection]

15/08/25
UNLEASHED
Fire Upon Your Lands

15/08/25
CHEVELLE
Bright as Blasphemy

15/08/25
MARTYR
Dark Believer

15/08/25
BAEST
Colossal

15/08/25
PANOPTICON
Laurentian Blue

15/08/25
HAMMER KING
Make Metal Royal Again

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
BAD OMENS: ecco il videoclip del nuovo singolo ''Specter''
11/08/2025 - 08:23 (65 letture)

11/08/2025 - 08:23
28/05/2024 - 22:15
BAD OMENS: cancellate tutte le date estive
08/02/2024 - 11:17
BAD OMENS: dettagli e orari della data di domenica all'Alcatraz
18/10/2022 - 14:29
BAD OMENS: cambio di location per il concerto italiano
22/06/2022 - 11:08
BAD OMENS: in Italia per un concerto
13/03/2022 - 12:13
SEAS ON THE MOON: ascolta ''Bad Omens'', il nuovo singolo con Lena Scissorhands
08/01/2022 - 21:42
BAD OMENS: a febbraio l'album ''The Death of Peace of Mind''
12/08/2025 - 11:04
VALHALORE: guarda il video di ''Within the Fire'' dall'ultimo disco
12/08/2025 - 10:54
DIAMANTE (USA): online l'inedita ''Silver Bullet''
12/08/2025 - 10:45
FM: il video ufficiale di ''Don't Call It Love''
11/08/2025 - 20:51
SHIRAZ LANE: ecco ''Come Alive'' da ''In Vertigo''
11/08/2025 - 20:46
TERRA ATLANTICA: presentano il singolo ''Land of Submarines'' dal nuovo ''Oceans''
11/08/2025 - 20:40
ARMOURED KNIGHT: a ottobre il disco di esordio, ascolta un brano
11/08/2025 - 11:22
JOHN 5: i dettagli del nuovo disco solista ''Ghost'' e un singolo
11/08/2025 - 11:07
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
11/08/2025 - 11:02
FIRSTBORNE: la band di Chris Adler pubblica il video di ''Rescue Me'' dal debut
11/08/2025 - 08:20
DEFTONES: ascolta la nuova ''Milk of the Madonna''
 
