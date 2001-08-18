|
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
11/08/2025 - 11:07 (316 letture)
I Down di Phil Anselmo sono al lavoro su un nuovo disco solista, che uscirà nel 2026 mediante Nuclear Blast Records.
Il chitarrista Kirk Windstein ha fornito alcuni aggiornamenti sulla fase di registrazione: stando a quanto dichiarato, le parti di batteria - curate da Jimmy Bower - sono state completate, e lo stesso vale per quelle di basso, realizzate Pat Bruders. Le chitarre ritmiche, ad opera dello stesso Windstein e di Pepper Keenan, sono state registrate. Anselmo, invece, non dovrebbe avere ancora cominciato a registrare le sue parti vocali.
Ora, la band sospenderà le registrazioni per gli impegni in tour dei suoi membri, ma l'obiettivo è quello di tornare in studio a novembre per completare registrazioni e missaggio.
Rimaniamo in attesa di ulteriori novità.
8
Sperabilmente se gli altri hanno registrato le parti non è per lasciarle in cantina… certo, purtroppo non credo paghino il mutuo coi dischi dei Down… d’altra parte è un side project per tutti loro… sperem
7
Sono d\'accordo con @Lizard che il fatto che sia in tour vuol dire che sa cantare, ed è quello che mi faceva ben sperare per questo nuovo disco. Però se poi la tira per le lunghe e non canta per i Down ma preferisce riesumare i Pantera, siamo punto e a capo. Poi posso essere d\'accordo con @Skull sull\'abbondanza che porta mediocrità ma sulle tempistiche non so, i Messa sono in giro da dieci anni e sono davvero famosi nel giro da tre quattro anni. E viceversa anche nel passato c\'erano gruppi che duravano due o tre anni ma che magari sfornavano dischi che oggi ci sognamo.
6
È vero il consumismo ha inquinato anche la nostra musica..e il ricambio generazionale sembra bloccato
5
Il fatto è che siamo in un momento in cui verso qualunque nome storico grosse aspettative non si possono avere... in questi anni è un po\' mancato il ricambio generazionale, secondo me. L\'abbondanza ha portato più a mediocrità diffusa che non a nuovi fenomeni e le tempistiche sempre più serrate del ciclo di consumo hanno fatto sì che anche quei pochi emersi si siano sciupati in fretta
4
Beh.. il fatto che sia in tour dovrebbe essere un buon viatico per il suo stato di salute vocale, con tutti i limiti che ormai sono irreversibili. Vedremo, sono curioso. Senza avere grosse aspettative… ma curioso si’.
3
Per forza, s\'è messo a riesumare i Pantera. Fatele cantare a Mike Williams le parti vocali, oppure Pepper e Kirk sono entrambi cantanti...
2
... e niente, Azeglio è il solito scansafatiche
1
Grande band
