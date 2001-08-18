     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Kirk Windstein
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

13/08/25
HAUNT
Ignite

15/08/25
AURI
III - Candles & Beginnings

15/08/25
AURI
III – Candles & Beginnings

15/08/25
PANOPTICON
Songs of Hiraeth [Collection]

15/08/25
UNLEASHED
Fire Upon Your Lands

15/08/25
CHEVELLE
Bright as Blasphemy

15/08/25
MARTYR
Dark Believer

15/08/25
BAEST
Colossal

15/08/25
PANOPTICON
Laurentian Blue

15/08/25
HAMMER KING
Make Metal Royal Again

CONCERTI

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
11/08/2025 - 11:07 (316 letture)

Lizard
Martedì 12 Agosto 2025, 8.18.01
8
Sperabilmente se gli altri hanno registrato le parti non è per lasciarle in cantina… certo, purtroppo non credo paghino il mutuo coi dischi dei Down… d’altra parte è un side project per tutti loro… sperem
No Fun
Lunedì 11 Agosto 2025, 23.09.08
7
Sono d\'accordo con @Lizard che il fatto che sia in tour vuol dire che sa cantare, ed è quello che mi faceva ben sperare per questo nuovo disco. Però se poi la tira per le lunghe e non canta per i Down ma preferisce riesumare i Pantera, siamo punto e a capo. Poi posso essere d\'accordo con @Skull sull\'abbondanza che porta mediocrità ma sulle tempistiche non so, i Messa sono in giro da dieci anni e sono davvero famosi nel giro da tre quattro anni. E viceversa anche nel passato c\'erano gruppi che duravano due o tre anni ma che magari sfornavano dischi che oggi ci sognamo.
Luca
Lunedì 11 Agosto 2025, 20.17.52
6
È vero il consumismo ha inquinato anche la nostra musica..e il ricambio generazionale sembra bloccato
SkullBeneathTheSkin
Lunedì 11 Agosto 2025, 19.53.30
5
Il fatto è che siamo in un momento in cui verso qualunque nome storico grosse aspettative non si possono avere... in questi anni è un po\' mancato il ricambio generazionale, secondo me. L\'abbondanza ha portato più a mediocrità diffusa che non a nuovi fenomeni e le tempistiche sempre più serrate del ciclo di consumo hanno fatto sì che anche quei pochi emersi si siano sciupati in fretta
Lizard
Lunedì 11 Agosto 2025, 19.03.39
4
Beh.. il fatto che sia in tour dovrebbe essere un buon viatico per il suo stato di salute vocale, con tutti i limiti che ormai sono irreversibili. Vedremo, sono curioso. Senza avere grosse aspettative… ma curioso si’.
No Fun
Lunedì 11 Agosto 2025, 18.23.34
3
Per forza, s\'è messo a riesumare i Pantera. Fatele cantare a Mike Williams le parti vocali, oppure Pepper e Kirk sono entrambi cantanti...
SkullBeneathTheSkin
Lunedì 11 Agosto 2025, 13.22.31
2
... e niente, Azeglio è il solito scansafatiche
Luca
Lunedì 11 Agosto 2025, 13.17.08
1
Grande band
RECENSIONI
68
75
82
94
91
ARTICOLI
02/10/2019
Intervista
BREAK ME DOWN
Accogliere il proprio riflesso
09/07/2019
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL MADRID
DAY 3 - Caja Mágica, Madrid, 30/06/2019
09/07/2019
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL MADRID
Caja Mágica, Madrid, 29/06/2018
05/07/2018
Live Report
DOWNLOAD FESTIVAL - DAY ONE, AVENGED SEVENFOLD + GUESTS
Caja Mágica, Madrid, 28/06/2018
03/07/2017
Live Report
DEEP PURPLE + TYLER BRYANT & THE SHAKEDOWN
Mediolanum Forum, Assago (MI), 27/06/2017
29/06/2017
Live Report
SYSTEM OF A DOWN + PROPHETS OF RAGE
Visarno Arena, Firenze, 25/06/2017
20/04/07
Live Report
ENSIFERUM + SUIDAKRA + NAILDOWN
La data di Milano
 
ALTRE NOTIZIE
11/08/2025 - 11:07
DOWN: aggiornamenti sul prossimo disco in studio
30/06/2025 - 19:00
SUN DONT SHINE: online ''Coming Down'', titletrack del prossimo EP
13/06/2025 - 00:19
SHINEDOWN: guarda il video animato di ''Three, Six, Five''
27/05/2025 - 17:36
HONEYMOON SUITE: dettagli e singolo del nuovo ''Wake Me Up When The Suns Goes Down''
20/05/2025 - 11:24
KINGS OF THRASH: il nuovo singolo, ''Lockdown'', della band con ex-membri dei Megadeth
30/04/2025 - 11:13
DOWN: il nuovo album verrà pubblicato sotto Nuclear Blast Records
25/04/2025 - 17:08
BRUTAL SPHINCTER: guarda il video di ''Beatdown Syndrome''
04/04/2025 - 00:26
SHINEDOWN: il videoclip di ''Dance, Kid, Dance''
17/02/2025 - 16:32
LAST LEAF DOWN: i dettagli di ''Weight of Silence''
06/01/2025 - 21:10
DOWN: al lavoro sul nuovo album
ULTIME NOTIZIE
12/08/2025 - 11:04
VALHALORE: guarda il video di ''Within the Fire'' dall'ultimo disco
12/08/2025 - 10:54
DIAMANTE (USA): online l'inedita ''Silver Bullet''
12/08/2025 - 10:45
FM: il video ufficiale di ''Don't Call It Love''
11/08/2025 - 20:51
SHIRAZ LANE: ecco ''Come Alive'' da ''In Vertigo''
11/08/2025 - 20:46
TERRA ATLANTICA: presentano il singolo ''Land of Submarines'' dal nuovo ''Oceans''
11/08/2025 - 20:40
ARMOURED KNIGHT: a ottobre il disco di esordio, ascolta un brano
11/08/2025 - 11:22
JOHN 5: i dettagli del nuovo disco solista ''Ghost'' e un singolo
11/08/2025 - 11:02
FIRSTBORNE: la band di Chris Adler pubblica il video di ''Rescue Me'' dal debut
11/08/2025 - 08:23
BAD OMENS: ecco il videoclip del nuovo singolo ''Specter''
11/08/2025 - 08:20
DEFTONES: ascolta la nuova ''Milk of the Madonna''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     