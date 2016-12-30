JOHN 5: i dettagli del nuovo disco solista ''Ghost'' e un singolo

John 5
(nome d’arte di John William Lowery
) ha pubblicato nel 2023 un pezzo solista, The Ghost
, dedicato all'ultima chitarra del musicista, la sua "John 5 Ghost Telecaster", di cui avevamo parlato qui
.
A distanza di due anni, in data 10 ottobre 2025, l'attuale chitarrista dei Motley Crüe
darà alle stampe un intero album solista, così intitolato.
Ecco la tracklist:01. Wicked World
02. Deviant (con Stephen Perkins e Bryan Beller)
03. Strung Out
04. L.A. Express
05. Hollywood Story
06. Fiend (con Kenny Aronoff)
07. Ghost
08. Moon Glow (con Matt Bissonette e Marco Minnemann)
09. You, Me and the Devil Makes Three (con Tommy Lee)
10. Executioner (con Gregg Bissonette)Michael Sarna
ha diretto un video per l'ultimo singolo tratto da Ghost
, ovverosia Deviant
, a cui partecipano il batterista Stephen Perkins
e il bassista Bryan Beller
: