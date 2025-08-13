     
 
The Silver Key - Album Cover
15/08/25
CHEVELLE
Bright as Blasphemy

15/08/25
AURI
III – Candles & Beginnings

15/08/25
BAEST
Colossal

15/08/25
WARMEN
Band of Brothers

15/08/25
UNLEASHED
Fire Upon Your Lands

15/08/25
MARTYR
Dark Believer

15/08/25
PANOPTICON
Laurentian Blue

15/08/25
HAMMER KING
Make Metal Royal Again

15/08/25
PANOPTICON
Songs of Hiraeth [Collection]

15/08/25
AURI
III - Candles & Beginnings

CONCERTI

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
GJALLARHORN'S WRATH: disponibile il singolo ''A Silent Scream''
13/08/2025 - 21:13 (53 letture)

