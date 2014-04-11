ONSLAUGHT: Sy Keeler torna in formazione

|
La formazione thrash metal degli Onslaught ha riaccolto il cantante Sy Keeler.
Questi aveva lasciato la band nel 2020 per altri progetti lavorativi, che lo avevano impiegato al di fuori della propria carriera musicale. Al suo posto, in formazione era entrato Dave Garnett, che nel maggio di quest'anno ha poi lasciato il gruppo.
Il sostituto temporaneo è stato trovato in Óscar Rilo degli spagnoli Dark Embrace, ma ora i tempi sono risultati maturi per il rientro di Keeler tra le file della formazione di Bristol.