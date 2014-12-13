CORONER: ad ottobre esce ''Dissonance Theory'', il primo album in trentadue anni

|
I Coroner hanno annunciato un nuovo disco in studio, Dissonance Theory, in arrivo per Century Media Records il 17 ottobre 2025.
L'album uscirà a più di trent'anni dal precedente Grin, del 1993. La produzione è stata curata dal chitarrista Tommy Vetterli, che ha registrato il disco insieme al produttore Jens Bogren presso gli svizzeri New Sound Studios.
La copertina del disco, realizzata da Stefan Thanneur, è visibile a sinistra, mentre la tracklist è elencata qui sotto:
01. Oxymoron
02. Consequence
03. Sacrificial Lamb
04. Crisium Bound
05. Symmetry
06. The Law
07. Transparent Eye
08. Trinity
09. Renewal
10. Prolonging
Dariusz Szermanowicz ha realizzato il videoclip ufficiale per il primo singolo, Renewal, che potete guardare di seguito: