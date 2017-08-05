METAL FOR EMERGENCY: pubblicati gli orari del festival

|
L'organizzazione del Metal for Emergency Festival ha rivelato gli orari dell'edizione 2025 del festival.
Orari ufficiali e informazioni utili per il Metal for Emergency 2025:
Sabato 23 Agosto - INGRESSO GRATUITO
16:30 Apertura Cancelli e Stands
17:00 NORSEMEN
17:50 HUSQWARNAH
18:50 MOTEL TRANSYLVANIA
19:50 LILI REFRAIN
21:00 DARK LUNACY
22:30 MOONSPELL
INFORMAZIONI UTILI
DOVE SI TROVA : presso il PARCO LE STANZE (C/O BUM BUM FESTIVAL) TRESCORE BALNEARIO (BG)
PARCHEGGI: sono presenti diversi parcheggi gratuiti tutti intorno al festival. Gli addetti della protezione civile ti indicheranno il più vicino al momento dell'arrivo.
AREA CONCERTI: Open air che può ospitare migliaia di persone
AREA MERCH BANDS : in prossimità del centro dell'area concerti sarà presente un'area dove poter acquistare merch e gadget delle bands e del festival
POSTI A SEDERE COPERTI: circa 2000 presso l'area food
CIBO: Presso gli stands troverete diverse alternative(primi, secondi, grill, pizze ,snacks).Saranno presenti proposte per celiaci e vegani
DOVE BERE: ci saranno 3 stands birra (con 9 diversi tipi di birra artigianale): uno enorme nell'area food e due agli opposti lati dell'area concerti e un Bar in zona food
COME PAGARE : POS / Contanti
VI ASPETTIAMO! STAY TUNED – STAY METAL 🤘
METAL FOR EMERGENCY - SABATO 23 Agosto 2025
PARCO LE STANZE (C/O BUM BUM FESTIVAL)
TRESCORE BALNEARIO – BERGAMO – ITALY
INGRESSO GRATUITO
www.metalforemergency.it
www.bumbumfestival.it