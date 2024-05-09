     
 
22/08/25
DESASTER
Kill All Idols

22/08/25
REINFORCER
Ice and Death

22/08/25
THREE DAYS GRACE
Alienation

22/08/25
BIOSCOPE
Gento

22/08/25
JACK THE JOKER
The Devil to Pay in the Backlands

22/08/25
BARNABAS SKY
Over the Horizon

22/08/25
DEFACEMENT
Doomed

22/08/25
MYRATH
Reflections

22/08/25
INNUMERABLE FORMS
Pain Effulgence

22/08/25
REINFORCER
Ice and Death

CONCERTI

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
FEUERSCHWANZ: presentato il singolo ''Sam the Brave''
19/08/2025 - 20:40 (91 letture)

fasanez
Mercoledì 20 Agosto 2025, 11.22.23
1
Simpatici, li apprezzo, anche se non credo di comprare nulla. Mi piacerebbe vederli live, quello si.
