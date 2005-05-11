     
 
TESTAMENT: dettagli e singolo del nuovo album ''Para Bellum''
21/08/2025 - 10:26 (278 letture)

Rain aka Area
Giovedì 21 Agosto 2025, 15.28.51
17
@progster: In realtà in questo pezzo credo che Eric Peterson abbia tirato fuori qualcosa che forse poteva andare bene per i suoi Dragonlord. Non rimarrà nella storia? Perché dovrebbe? I Testament hanno già dato. Però mi accodo a chi dice che da The formation of damnation hanno fatto soprattutto dischi di mestiere. Fatti bene eh! Ma di mestiere.
Rain aka Area
Giovedì 21 Agosto 2025, 15.24.31
16
@Kronos, si non morti fisicamente ma a livello di \"impatto\" secondo me si. In realtà parlando nello specifico del Thrash molte band hanno fatto dei passi falsi sottoforma di flop commerciali proprio dopo il 1990 senza tenere conto solo dei cambiamenti nel mainstream il Thrash é stato \"ucciso\" o per meglio dire é stato succeduto dai suoi stessi figli (Death. Groove e Black). Quelli che non morirono negli Stati Uniti e in Germania hanno tutti fatto dei periodi in cui esplorarono altre influenze come gli stessi Testament.
progster78
Giovedì 21 Agosto 2025, 15.19.34
15
Non so cosa si possa chiedere ad una thrash metal band che ha una quarantina d\'anni di carriera...il pezzo è buono anche se per ovvi motivi non resterà nella storia,un discorso che si potrebbe allargare ad altri sottogeneri...qualcuno tirerebbe fuori il power.
Kronos
Giovedì 21 Agosto 2025, 15.13.33
14
Qualsiasi genere metal è morto da un pezzo.
Rain aka Area
Giovedì 21 Agosto 2025, 15.07.26
13
@Painkiller, beh l\'epoca d\'oro del Thrash sono stati gli anni 80, gli ultimi capolavori sono usciti fino al 91 e in Germania fino al 92. Secondo me é normale.
Painkiller
Giovedì 21 Agosto 2025, 15.01.10
12
Testament, Exodus, Death Angel, ora anche i redivivi Dark Angel. Praticamente dischi tutti uguali senza una identità. Si potrebbero scambiare i cantanti che nessuno si accorgerebbe della differenza della musica di base. Se guardassi solo a queste band direi che il thrash è morto.
Carmine
Giovedì 21 Agosto 2025, 14.17.19
11
Un mestiere del mestiere, con l\'aggiunta di riff in tremolo che non c\'entrano niente. La critica puntualmente lo iper-quoterà senza motivazioni come tutti i lavori post The Gathering, ma spero comunque di sbagliarmi.
Rain aka Area
Giovedì 21 Agosto 2025, 13.34.50
10
Ok hanno ripreso il logo più sottile ed estremizzato il tutto quindi? Non sapevo nemmeno stessero lavorando a un disco nuovo.
Shock
Giovedì 21 Agosto 2025, 13.16.14
9
Mah, parti quasi black, botta pazzesca, ma poi cosa resta? Dopo diversi ascolti niente....
Galilee
Giovedì 21 Agosto 2025, 12.47.47
8
Pezzo abbastanza ispirato. Niente male.
Halo
Giovedì 21 Agosto 2025, 12.41.13
7
la punta di black in questo pezzo si fa apprezzare non poco, se non fosse l\'accezione ma la regola all\'interno di questo disco potrebbe essere una gradita sorpresa
BestiaAssatanata
Giovedì 21 Agosto 2025, 12.26.46
6
Gran bel pezzo, forse un po\' corto ma sembrerebbe già meglio del disco precedente che era abbastanza floscio
angus71
Giovedì 21 Agosto 2025, 12.15.14
5
mi piace molto. ma non avevo dubbi
God of Emptiness
Giovedì 21 Agosto 2025, 12.06.13
4
In certi punti mi ricordano i Marduk. La canzone non mi dispiace, secondo me può essere un album buono, ma penso che il nuovo Coroner sarà nettamente superiore
lethalzorker
Giovedì 21 Agosto 2025, 12.01.32
3
Raga, questo e\' thrash di qualita\' per palati sopraffini, se volete altro tipo di emozioni virate su ...non vabbe\' mi fermo qui senno\' le solite 3 o 4 fave iniziano a rompere con i loro infantili sproloqui. Autunno bello caldo con Coroner, Dark Angel e Testament...libidine al 1000x1000!!
DEWID
Giovedì 21 Agosto 2025, 11.51.17
2
Si, purtroppo finiscono per sfornare album di mestiere che a primo impatto possono avere brani validi ma che col passare degli ascolti finiscono nel dimenticatoio, non lasciano niente.
LAMBRUSCORE
Giovedì 21 Agosto 2025, 11.19.20
1
Da parecchi anni non mi aspetto più niente di esaltante da loro ,come da tanti loro colleghi del passato. Il pezzo non è male comunque
