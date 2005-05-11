TESTAMENT: dettagli e singolo del nuovo album ''Para Bellum''

21/08/2025



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 17 @progster: In realtà in questo pezzo credo che Eric Peterson abbia tirato fuori qualcosa che forse poteva andare bene per i suoi Dragonlord. Non rimarrà nella storia? Perché dovrebbe? I Testament hanno già dato. Però mi accodo a chi dice che da The formation of damnation hanno fatto soprattutto dischi di mestiere. Fatti bene eh! Ma di mestiere. 16 @Kronos, si non morti fisicamente ma a livello di \"impatto\" secondo me si. In realtà parlando nello specifico del Thrash molte band hanno fatto dei passi falsi sottoforma di flop commerciali proprio dopo il 1990 senza tenere conto solo dei cambiamenti nel mainstream il Thrash é stato \"ucciso\" o per meglio dire é stato succeduto dai suoi stessi figli (Death. Groove e Black). Quelli che non morirono negli Stati Uniti e in Germania hanno tutti fatto dei periodi in cui esplorarono altre influenze come gli stessi Testament. 15 Non so cosa si possa chiedere ad una thrash metal band che ha una quarantina d\'anni di carriera...il pezzo è buono anche se per ovvi motivi non resterà nella storia,un discorso che si potrebbe allargare ad altri sottogeneri...qualcuno tirerebbe fuori il power. 14 Qualsiasi genere metal è morto da un pezzo. 13 @Painkiller, beh l\'epoca d\'oro del Thrash sono stati gli anni 80, gli ultimi capolavori sono usciti fino al 91 e in Germania fino al 92. Secondo me é normale. 12 Testament, Exodus, Death Angel, ora anche i redivivi Dark Angel. Praticamente dischi tutti uguali senza una identità. Si potrebbero scambiare i cantanti che nessuno si accorgerebbe della differenza della musica di base. Se guardassi solo a queste band direi che il thrash è morto. 11 Un mestiere del mestiere, con l\'aggiunta di riff in tremolo che non c\'entrano niente. La critica puntualmente lo iper-quoterà senza motivazioni come tutti i lavori post The Gathering, ma spero comunque di sbagliarmi. 10 Ok hanno ripreso il logo più sottile ed estremizzato il tutto quindi? Non sapevo nemmeno stessero lavorando a un disco nuovo. 9 Mah, parti quasi black, botta pazzesca, ma poi cosa resta? Dopo diversi ascolti niente.... 8 Pezzo abbastanza ispirato. Niente male. 7 la punta di black in questo pezzo si fa apprezzare non poco, se non fosse l\'accezione ma la regola all\'interno di questo disco potrebbe essere una gradita sorpresa 6 Gran bel pezzo, forse un po\' corto ma sembrerebbe già meglio del disco precedente che era abbastanza floscio 5 mi piace molto. ma non avevo dubbi 4 In certi punti mi ricordano i Marduk. La canzone non mi dispiace, secondo me può essere un album buono, ma penso che il nuovo Coroner sarà nettamente superiore 3 Raga, questo e\' thrash di qualita\' per palati sopraffini, se volete altro tipo di emozioni virate su ...non vabbe\' mi fermo qui senno\' le solite 3 o 4 fave iniziano a rompere con i loro infantili sproloqui. Autunno bello caldo con Coroner, Dark Angel e Testament...libidine al 1000x1000!! 2 Si, purtroppo finiscono per sfornare album di mestiere che a primo impatto possono avere brani validi ma che col passare degli ascolti finiscono nel dimenticatoio, non lasciano niente. 1 Da parecchi anni non mi aspetto più niente di esaltante da loro ,come da tanti loro colleghi del passato. Il pezzo non è male comunque