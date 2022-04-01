TOMBS: ascolta la nuova ''The Sun Sets''

22/08/25
DESASTER
Kill All Idols
22/08/25
JACK THE JOKER
The Devil to Pay in the Backlands
22/08/25
BLACKBRIAR
A Thousand Little Deaths
22/08/25
ARCADEA
The Exodus of Gravity
22/08/25
THREE DAYS GRACE
Alienation
22/08/25
DEFTONES
Private Music
22/08/25
REINFORCER
Ice and Death
22/08/25
STRANGERS
Boundless
22/08/25
MYRATH
Reflections
21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)
21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)
22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)
30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO
05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO
09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO
12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA