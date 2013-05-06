CARACH ANGREN: in arrivo il nuovo EP ''The Cult of Kariba'', guarda un video

|
I blackster Carach Angren hanno diffuso, tramite il canale YouTube della Season of Mist, il player per poter vedere il video ufficiale realizzato per il nuovo singolo Ik Kom Uit Het Graf.
Si tratta di un brano estratto dal nuovo EP The Cult of Kariba in pubblicazione il 17 ottobre 2025.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:1. A Malevolent Force Stirs (1:16)
2. Draw Blood (5:18)
3. The Resurrection of Kariba (4:45)
4. Ik Kom Uit Het Graf (4:51)
5. Venomous 1666 (4:37)