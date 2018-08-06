END IT: ''Could You Love Me?'' dal nuovo album ''Wrong Side Of Heaven''

|
Interagendo con il seguente player è possibile vedere il video ufficiale che il gruppo hardcore punk End It ha realizzato per Could You Love Me?, brano incluso nel nuovo album Wrong Side of Heaven in arrivo il 29 agosto 2025 tramite Flatspot Records.
A lato è disponibile la copertina mentre la tracklist è la seguente:
1. Wrong Side Of Heaven
2. Pale Horse
3. Exploiter (SYBAU)
4. Billion Dollar Question
5. Cloutbusting
6. Life Sublime
7. Optical Delusions
8. I Lament
9. Used 2 Be
10. Anti-Colonial
11. Future Without A Past
12. Disdain (U Mad)
13. Hookworm
14. Could You Love Me?
15. Empire's Demise