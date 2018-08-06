     
 
La copertina del disco
DISCHI IN USCITA

22/08/25
DESASTER
Kill All Idols

22/08/25
JACK THE JOKER
The Devil to Pay in the Backlands

22/08/25
BLACKBRIAR
A Thousand Little Deaths

22/08/25
ARCADEA
The Exodus of Gravity

22/08/25
THREE DAYS GRACE
Alienation

22/08/25
DEFTONES
Private Music

22/08/25
REINFORCER
Ice and Death

22/08/25
REINFORCER
Ice and Death

22/08/25
STRANGERS
Boundless

22/08/25
MYRATH
Reflections

CONCERTI

21/08/25
AMA MUSIC FEST (day two)
AMA MUSIC FEST - ROMANO D\'EZZELINO (VI)

21/08/25
BATTLEFIELD METAL FESTIVAL 2025
CIRCOLO MAGNOLIA - NOVEGRO/TREGAREZZO (MI)

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA
END IT: ''Could You Love Me?'' dal nuovo album ''Wrong Side Of Heaven''
21/08/2025 - 13:03 (32 letture)

ALTRE NOTIZIE
21/08/2025 - 13:03
END IT: ''Could You Love Me?'' dal nuovo album ''Wrong Side Of Heaven''
24/08/2018 - 10:46
TO END IT ALL: ascolta il brano 'Lure'
06/08/2018 - 14:38
TO END IT ALL: a settembre il nuovo album, ecco i dettagli e il trailer
ULTIME NOTIZIE
21/08/2025 - 13:00
BIOHAZARD: dettagli e singolo del nuovo album ''Divided We Fall''
21/08/2025 - 10:39
DEMIURGON: diffusi i dettagli di ''Miasmatic Deathless Chamber'', ascolta ''Apoptosi''
21/08/2025 - 10:37
OUTLAW: ad ottobre il nuovo disco ''Opus Mortis'', ascolta un singolo
21/08/2025 - 10:33
CARACH ANGREN: in arrivo il nuovo EP ''The Cult of Kariba'', guarda un video
21/08/2025 - 10:31
TOMBS: ascolta la nuova ''The Sun Sets''
21/08/2025 - 10:26
TESTAMENT: dettagli e singolo del nuovo album ''Para Bellum''
21/08/2025 - 10:24
INNUMERABLE FORMS: tutto il nuovo ''Pain Effulgence'' in streaming
19/08/2025 - 20:40
FEUERSCHWANZ: presentato il singolo ''Sam the Brave''
19/08/2025 - 20:38
WARMEN: disponibile la clip di ''Untouched''
19/08/2025 - 20:34
HERETOIR: i dettagli di ''Solastalgia'' e il singolo ''Season of Grief''
 
