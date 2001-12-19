     
 
MASTODON: è deceduto Brent Hinds
21/08/2025 - 18:48 (389 letture)

LUCIO 77
Venerdì 22 Agosto 2025, 0.01.04
16
Eh, questa è brutta.. La fine di un percorso musicale, la fine della vita terrena.. Boh! Si parla del destino.. Del fato.. Forse andarsene di colpo, piuttosto che spegnersi lentamente.. Mah!
Rob Fleming
Giovedì 21 Agosto 2025, 23.31.58
15
Che gran tristezza. Crack the skye, per quanto mi riguarda, è il disco metal che ho ascoltato di più negli ultimi 20 anni. Non avevo ancora capito perché era stato sbattuto fuori e ora questa notizia. Per un incidente in moto, poi...
SkullBeneathTheSkin
Giovedì 21 Agosto 2025, 23.14.53
14
Saperlo fuori dalla band mi aveva incupito, leggere questa notizia mi lascia ancora più ammutolito….per come si guida negli Stati Uniti, una dinamica simile é davvero sfiga all’ennesima potenza. Pensavo che gli scazzi con la band sarebbero rientrati, mi stupiva vederlo in tour solitario dopo pochissimi mesi, non capivo ttante cose… ora non conta più nulla. RIP Brent
Masterburner
Giovedì 21 Agosto 2025, 22.45.24
13
Fine tristissima di questa vicenda... la vita a volte è veramente crudele... r.i.p
Hacksaw Jim Duggan
Giovedì 21 Agosto 2025, 22.00.45
12
RIP, davvero un brutto modo di andarsene che suscita molta rabbia perchè sarebbe potuto essere evitabile
Matteo
Giovedì 21 Agosto 2025, 21.22.10
11
Cazzo mi dispiace tanto ,era un bravissimo cantante e chitarrista con i contro cazzi
Testamatta ride
Giovedì 21 Agosto 2025, 20.04.22
10
Sono sconvolto. Mi ha fatto godere alla stragrande musicalmente e lo ringrazio con tutto il cuore. Che riposi in pace.
Conan
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.57.23
9
assurdo....ASSURDO....sono senza parole....veramente, non so cosa dire....... dopo il modo che era stato cacciato dal gruppo dopo 25 anni avrebbe meritato un po di fortuna nella vita e invece.... siamo sicuri che si sia trattato veramente di un incidente casuale? molto recentemente aveva rivelato cose scomode sul gruppo sparando a zero sui comportamenti di Troy Sanders e Brann Dailor, che non hanno replicato e che in tutti i comunicati ufficiali erano sempre stati vaghi senza smentire nulla, le sue dichiarazioni erano pure finite sulla rivista Rolling Stone molto di recente.... se si è trattato veramente di una casualità il destino è stato proprio stronzo... RIP Brent
Bacon Apocalypse
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.50.39
8
Ma che presa a male.. non avrei mai pensato di leggere una notizia del genere, soprattutto dopo il suo allontanamento.. riposa in pace..
DaX
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.48.19
7
Notizia veramente orribile, mi dispiace davvero tanto anche se non erano tra le band che più apprezzavo. Visti live un paio di volte in alcuni festival (sicuro gods of metal 09 a Monza), gran tiro live
Korgull
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.44.35
6
Sono senza parole...
LAMBRUSCORE
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.42.17
5
Non sono tra i miei ascolti abituali però mi dispiace per il ragazzo. RIP.
Abbath
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.38.53
4
I Mastodon sono una delle mie band preferite e Brent era un musicista straordinario… mi dispiace tantissimo.
progster78
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.33.24
3
Mi sono avvicinato a loro grazie all\'ultimo disco...dispiace molto r.i.p.
Elluis
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.26.50
2
L\'ho letto prima su FB, sono ancora incredulo... una morte davvero assurda, di nuovo per colpa dell\'ennesimo idiota al volante di un SUV... RIP Brent!
Macca
Giovedì 21 Agosto 2025, 19.12.01
1
Oh cazzo.
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     