MASTODON: è deceduto Brent Hinds

21/08/2025 - 18:48 (389 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 16 Eh, questa è brutta.. La fine di un percorso musicale, la fine della vita terrena.. Boh! Si parla del destino.. Del fato.. Forse andarsene di colpo, piuttosto che spegnersi lentamente.. Mah! 15 Che gran tristezza. Crack the skye, per quanto mi riguarda, è il disco metal che ho ascoltato di più negli ultimi 20 anni. Non avevo ancora capito perché era stato sbattuto fuori e ora questa notizia. Per un incidente in moto, poi... 14 Saperlo fuori dalla band mi aveva incupito, leggere questa notizia mi lascia ancora più ammutolito….per come si guida negli Stati Uniti, una dinamica simile é davvero sfiga all’ennesima potenza. Pensavo che gli scazzi con la band sarebbero rientrati, mi stupiva vederlo in tour solitario dopo pochissimi mesi, non capivo ttante cose… ora non conta più nulla. RIP Brent 13 Fine tristissima di questa vicenda... la vita a volte è veramente crudele... r.i.p 12 RIP, davvero un brutto modo di andarsene che suscita molta rabbia perchè sarebbe potuto essere evitabile 11 Cazzo mi dispiace tanto ,era un bravissimo cantante e chitarrista con i contro cazzi 10 Sono sconvolto. Mi ha fatto godere alla stragrande musicalmente e lo ringrazio con tutto il cuore. Che riposi in pace. 9 assurdo....ASSURDO....sono senza parole....veramente, non so cosa dire....... dopo il modo che era stato cacciato dal gruppo dopo 25 anni avrebbe meritato un po di fortuna nella vita e invece.... siamo sicuri che si sia trattato veramente di un incidente casuale? molto recentemente aveva rivelato cose scomode sul gruppo sparando a zero sui comportamenti di Troy Sanders e Brann Dailor, che non hanno replicato e che in tutti i comunicati ufficiali erano sempre stati vaghi senza smentire nulla, le sue dichiarazioni erano pure finite sulla rivista Rolling Stone molto di recente.... se si è trattato veramente di una casualità il destino è stato proprio stronzo... RIP Brent 8 Ma che presa a male.. non avrei mai pensato di leggere una notizia del genere, soprattutto dopo il suo allontanamento.. riposa in pace.. 7 Notizia veramente orribile, mi dispiace davvero tanto anche se non erano tra le band che più apprezzavo. Visti live un paio di volte in alcuni festival (sicuro gods of metal 09 a Monza), gran tiro live 6 Sono senza parole... 5 Non sono tra i miei ascolti abituali però mi dispiace per il ragazzo. RIP. 4 I Mastodon sono una delle mie band preferite e Brent era un musicista straordinario… mi dispiace tantissimo. 3 Mi sono avvicinato a loro grazie all\'ultimo disco...dispiace molto r.i.p. 2 L\'ho letto prima su FB, sono ancora incredulo... una morte davvero assurda, di nuovo per colpa dell\'ennesimo idiota al volante di un SUV... RIP Brent! 1 Oh cazzo.