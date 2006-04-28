     
 
MOONSPELL: a ottobre il nuovo live album ''Opus Diabolicum - The Orchestral Live Show''
21/08/2025 - 21:23 (65 letture)

ARTICOLI
18/11/2012
Live Report
MOONSPELL + PAIN + SWALLOW THE SUN + LAKE OF TEARS + SCAR OF THE SUN
Estragon, Bologna, 15/11/2012
16/04/07
Live Report
MOONSPELL + DARK SIDE
Rainbow, Milano, 26/03/207
28/04/2006
Intervista
MOONSPELL
Parla la band
 
ALTRE NOTIZIE
21/08/2025 - 21:23
MOONSPELL: a ottobre il nuovo live album ''Opus Diabolicum - The Orchestral Live Show''
03/06/2025 - 15:57
METAL FOR EMERGENCY: headliner i Moonspell
28/12/2024 - 11:58
DARK TRANQUILLITY: una data con Moonspell e Hiraes a maggio a Padova
30/09/2022 - 15:48
MOONSPELL: guarda il live video di ''Apophthegmata'' dal nuovo disco
28/08/2022 - 00:06
MOONSPELL: ‘‘Hermitage’’ è il nuovo singolo da ‘‘From Down Below - Live 80 Meters Deep’’
28/07/2022 - 18:12
MOONSPELL: i dettagli del nuovo ''From Down Below - Live 80 Meters Deep'' in arrivo a settembre
25/02/2021 - 19:15
MOONSPELL: ecco il video ufficiale di ''The Hermit Saints''
22/01/2021 - 10:38
MOONSPELL: presentano il video di ''All or Nothing''
10/12/2020 - 16:24
MOONSPELL: online ''Common Prayers'' dal nuovo album ''Hermitage''
19/11/2020 - 16:42
MOONSPELL: tutti i dettagli del nuovo album ''Hermitage'', ascolta ''The Greater Good''
