MOONSPELL: a ottobre il nuovo live album ''Opus Diabolicum - The Orchestral Live Show''

|
I portoghesi Moonspell hanno annunciato per il 31 ottobre la pubblicazione, via Napalm Records, del loro nuovo Live Album Opus Diabolicum - The Orchestral Live Show.
Di seguito potete ascoltare il singolo Vampiria con l'orchestra Orquestra Sinfonietta de Lisboa.
Tracklist:
01. Tungstennio (CD + DVD/Blu-ray only)
02. Em Nome do Medo
03. 1755
04. In Tremor Die
05. Desastre
06. Ruinas
07. Breathe (Until We Are No More)
08. Extinct
09. Proliferation
10. Finisterra
11. Everything Invaded
12. Scorpion Flower
13. Vampiria
14. Alma Mater
15. Fullmoon Madness