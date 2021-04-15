     
 
22/08/25
BIOSCOPE
Gento

22/08/25
REINFORCER
Ice and Death

22/08/25
STRANGERS
Boundless

22/08/25
THREE DAYS GRACE
Alienation

22/08/25
DESASTER
Kill All Idols

22/08/25
DEFTONES
Private Music

22/08/25
BLACKBRIAR
A Thousand Little Deaths

22/08/25
22/08/25
MYRATH
Reflections

22/08/25
JACK THE JOKER
The Devil to Pay in the Backlands

CONCERTI

22/08/25
KATATONIA + PRIMORDIAL
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

23/08/25
SUMMEROCK FESTIVAL
PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

24/08/25
APOCALYPTICA
WONDERGATE FESTIVAL, PARCO DEI DUE PONTI - MARINA DI ALTIDONA (FM)

30/08/25
POWER METAL LEGACY 2025
LEGEND CLUB - MILANO

05/09/25
NEWDRESS + NABLA OPERATOR
BLAH BLAH, VIA PO 21 – TORINO

09/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

10/09/25
SIGUR RÓS
TEATRO ARCIMBOLDI - MILANO

12/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

13/09/25
SIGUR RÓS
AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE, SALA SANTA CECILIA - ROMA

14/09/25
HAMMERFALL + TBA
ARENA ALPE ADRIA - LIGNANO SABBIADORO (UD)
JORD: pubblicano il nuovo singolo ''Stay''
22/08/2025 - 17:29 (39 letture)

07/11/2021
Articolo
JOEY JORDISON
Oltre la maschera, la musica
15/04/2021
Intervista
JORDAN RUDESS
Vi racconto Liquid Tension Experiment 3
 
22/08/2025 - 17:29
JORD: pubblicano il nuovo singolo ''Stay''
16/07/2025 - 21:42
JORDFAST: ascolta il nuovo singolo
27/06/2025 - 22:08
JORDFAST: in streaming un singolo da ''Blodsdåd Och Hor''
18/06/2025 - 21:22
JORD: previsto per settembre il nuovo ''Emellan Träden''
10/06/2025 - 21:24
JORDFAST: a luglio il nuovo album, ecco un brano
05/02/2025 - 19:24
WANTON ATTACK: a fine mese il nuovo ''Brinnande Jord''
14/01/2025 - 10:33
JORDAN RUDESS: guarda la clip di ''The Final Threshold''
18/09/2024 - 12:06
POPPY: ascolta ''They're All Around Us'' con l'ex-Bring Me the Horizon Jordan Fish
03/08/2024 - 15:21
JORDAN RUDESS: il video di ''Shadow of the Moon'' dal nuovo disco solista
21/06/2024 - 17:50
JORDAN RUDESS: a settembre il nuovo ''Permission to Fly''
22/08/2025 - 17:52
INDUCTION: in streaming il singolo ''Dark Temptation''
22/08/2025 - 17:46
JACK THE JOKER: ''XV'' è il nuovo brano da ''The Devil To Pay In The Backlands''
22/08/2025 - 17:39
THE THEANDER EXPRESSION: presentano ''The Pursuit Of Serenity'' dal nuovo album
22/08/2025 - 17:33
GRYMHEART: disponibile un nuovo singolo
22/08/2025 - 17:22
SPEED QUEEN: ecco un brano dal disco di esordio
21/08/2025 - 21:36
BURNING WITCHES: in streaming il singolo ''Soul Eater''
21/08/2025 - 21:33
ARCH ENEMY: online la clip di ''Illuminate the Path''
21/08/2025 - 21:28
LORD OF THE LOST: in arrivo a dicembre il nuovo ''OPVS NOIR Vol. 2''
21/08/2025 - 21:23
MOONSPELL: a ottobre il nuovo live album ''Opus Diabolicum - The Orchestral Live Show''
21/08/2025 - 21:18
BIOSCOPE: ecco il singolo ''Vanishing Point''
 
