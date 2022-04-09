     
 
ELECTRIC CALLBOY: disponibile la clip di ''Still Waiting''
23/08/2025 - 11:16 (302 letture)

sky72
Sabato 23 Agosto 2025, 23.50.35
13
52 anni......35 di metal e rock eppure li adoro....mi son fatto 4 ore e mezza di macchina per vederli all\'ama festival e hanno spaccato, ho sentito anche una band a me sconosciuta , gli paleface swiss che mi ha entusiasmato....il tutto per 46 euro , voi continuate pure a pagare 100 e passa euro per gruppi di 70 enni che vi fanno credere di fare un tour fenomenale con solo i primi dischi ma alla fine fanno i pezzi che hanno sempre suonato
Jonathan
Sabato 23 Agosto 2025, 23.40.18
12
Alinosky, qualunque cosa venga fatta ci sarà sempre chi avrà da ridire, ormai è così.
SkullBeneathTheSkin
Sabato 23 Agosto 2025, 20.41.12
11
@Shock: tre commenti per non dire dritto in faccia che non capisco perché ti pisci addosso per un po\' di growl, chitarrone e tecno... ma se preferisci alzare I toni, allora ok. Chiuso.
Shock
Sabato 23 Agosto 2025, 20.31.59
10
@Skull: tre commenti per dire cosa? Che non ti piacciono loro e questa cover? Ok, nessun problema, ma il resto che dici è discutibile. È una cover fatta in onore di Zummo, nel classico stile EC, più metallica dell\'originale (che neanche conoscevo), che personalmente trovo migliore e di gran lunga di quella dei Sum 41. E poi 40 anni di ascolti e quindi? Da quando li ho scoperti me ne sono innamorato: l\'unione di electro/pop e metal che fanno la trovo stupenda, brani brevi ma trascinati, due ottimi cantanti e quel sano cazzegguamento che fa la differenza. Osanna? Si, assolutamente.
SkullBeneathTheSkin
Sabato 23 Agosto 2025, 18.25.41
9
Non discuto che possano piacere, a me no, ma vale per tante cose. Trovo discutibili le diciture \"qualcosa di nuovo\" o \"hanno trovato la formula\" da parte di chi ascolta musica da decenni... poi, questa è una cover identica al pezzo di un gruppo per lo più coperto di madonne e ora diventa \"wow\"?! Cazzo, sul serio!? Esprimo solo la mia personale perplessità.
AlinoSky
Sabato 23 Agosto 2025, 18.10.44
8
45 anni e adoro gli Electric Callboy. Ci si lamenta sempre che nessuno fa niente di nuovo, loro ci provano e non vanno bene. Decidetevi però. A me divertono parecchio.
Giuorgio Antuonio
Sabato 23 Agosto 2025, 17.50.57
7
Orrida, e hanno pure plagiato \'almeno stavolta\' di Nek! Ma andate a lavorare!! Vai Jack!
SkullBeneathTheSkin
Sabato 23 Agosto 2025, 17.47.33
6
Per carità, c\'è posto per tutti quindi anche per gli Electric Callboy, male non sono. A me stupisce il coro di osanna da parte di utenti che hanno alle spalle più di 40 anni di ascolti... e non l\'approvazione, proprio l\'osanna. Mi pare esagerato ma di male non c\'è niente.
Paul
Sabato 23 Agosto 2025, 16.09.51
5
Vengono esaltati perché hanno trovato la formula giusta, se uno merita merita, loro meritano di riempire gli stadi.
DraKe
Sabato 23 Agosto 2025, 15.21.44
4
E .C. sempre belli energici e sul filo del rasoio tra il metal e il tamarro, ma secondo me sanno contenersi abbastanza e calibrare gli elementi Electro e heavy al punto giusto per ottenere un mix godibile. Ma la cover che mi ha steso è quella dei Leprous con \"take on me\"...classe da vendere!
Duke
Sabato 23 Agosto 2025, 14.16.39
3
...bella....meglio dell originale....😄
SkullBeneathTheSkin
Sabato 23 Agosto 2025, 14.16.11
2
@Shock: questa era già bellina di suo, non hanno aggiunto chissà cosa... io non capisco tutto questo entusiasmo per questi ragazzi.... boh
Shock
Sabato 23 Agosto 2025, 13.01.34
1
Semplicemente stupenda. Tutto quello che toccano diventa oro!
23/08/2025 - 11:16
ELECTRIC CALLBOY: disponibile la clip di ''Still Waiting''
23/05/2025 - 18:15
ELECTRIC CALLBOY: online il videoclip del nuovo brano ''Revery''
24/01/2025 - 17:46
ELECTRIC CALLBOY: il video ufficiale di ''Elevator Operator''
07/11/2024 - 10:04
AMA MUSIC FEST: annunciati gli Electric Callboy
24/05/2024 - 19:07
BABYMETAL: pubblicato il brano in collaborazione con gli Electric Callboy
20/04/2022 - 08:26
ELECTRIC CALLBOY: ecco i dettagli del nuovo album ''Tekkno''
09/04/2022 - 12:26
ELECTRIC CALLBOY: presentato il nuovo singolo ''Spaceman''
23/08/2025 - 11:52
BALT HUTTAR: ecco il lyric video di ''Prudare Liebe''
23/08/2025 - 11:44
MEZZROW: in streaming un singolo dal nuovo album ''Embrace the Awakening''
23/08/2025 - 11:38
WOLFHEART: il nuovo EP in uscita in autunno
23/08/2025 - 11:30
CONJURER: previsto per il mese di ottobre il nuovo ''Unself''
23/08/2025 - 11:21
STRANGERS: disponibile un brano da ''Boundless''
22/08/2025 - 17:52
INDUCTION: in streaming il singolo ''Dark Temptation''
22/08/2025 - 17:46
JACK THE JOKER: ''XV'' è il nuovo brano da ''The Devil To Pay In The Backlands''
22/08/2025 - 17:39
THE THEANDER EXPRESSION: presentano ''The Pursuit Of Serenity'' dal nuovo album
22/08/2025 - 17:33
GRYMHEART: disponibile un nuovo singolo
22/08/2025 - 17:29
JORD: pubblicano il nuovo singolo ''Stay''
 
