ELECTRIC CALLBOY: disponibile la clip di ''Still Waiting''

23/08/2025 - 11:16 (302 letture)



Federico "Vandroy" Landini 13 52 anni......35 di metal e rock eppure li adoro....mi son fatto 4 ore e mezza di macchina per vederli all'ama festival e hanno spaccato, ho sentito anche una band a me sconosciuta , gli paleface swiss che mi ha entusiasmato....il tutto per 46 euro , voi continuate pure a pagare 100 e passa euro per gruppi di 70 enni che vi fanno credere di fare un tour fenomenale con solo i primi dischi ma alla fine fanno i pezzi che hanno sempre suonato 12 Alinosky, qualunque cosa venga fatta ci sarà sempre chi avrà da ridire, ormai è così. 11 @Shock: tre commenti per non dire dritto in faccia che non capisco perché ti pisci addosso per un po' di growl, chitarrone e tecno... ma se preferisci alzare I toni, allora ok. Chiuso. 10 @Skull: tre commenti per dire cosa? Che non ti piacciono loro e questa cover? Ok, nessun problema, ma il resto che dici è discutibile. È una cover fatta in onore di Zummo, nel classico stile EC, più metallica dell'originale (che neanche conoscevo), che personalmente trovo migliore e di gran lunga di quella dei Sum 41. E poi 40 anni di ascolti e quindi? Da quando li ho scoperti me ne sono innamorato: l'unione di electro/pop e metal che fanno la trovo stupenda, brani brevi ma trascinati, due ottimi cantanti e quel sano cazzegguamento che fa la differenza. Osanna? Si, assolutamente. 9 Non discuto che possano piacere, a me no, ma vale per tante cose. Trovo discutibili le diciture "qualcosa di nuovo" o "hanno trovato la formula" da parte di chi ascolta musica da decenni... poi, questa è una cover identica al pezzo di un gruppo per lo più coperto di madonne e ora diventa "wow"?! Cazzo, sul serio!? Esprimo solo la mia personale perplessità. 8 45 anni e adoro gli Electric Callboy. Ci si lamenta sempre che nessuno fa niente di nuovo, loro ci provano e non vanno bene. Decidetevi però. A me divertono parecchio. 7 Orrida, e hanno pure plagiato 'almeno stavolta' di Nek! Ma andate a lavorare!! Vai Jack! 6 Per carità, c'è posto per tutti quindi anche per gli Electric Callboy, male non sono. A me stupisce il coro di osanna da parte di utenti che hanno alle spalle più di 40 anni di ascolti... e non l'approvazione, proprio l'osanna. Mi pare esagerato ma di male non c'è niente. 5 Vengono esaltati perché hanno trovato la formula giusta, se uno merita merita, loro meritano di riempire gli stadi. 4 E .C. sempre belli energici e sul filo del rasoio tra il metal e il tamarro, ma secondo me sanno contenersi abbastanza e calibrare gli elementi Electro e heavy al punto giusto per ottenere un mix godibile. Ma la cover che mi ha steso è quella dei Leprous con "take on me"...classe da vendere! 3 ...bella....meglio dell originale....😄 2 @Shock: questa era già bellina di suo, non hanno aggiunto chissà cosa... io non capisco tutto questo entusiasmo per questi ragazzi.... boh 1 Semplicemente stupenda. Tutto quello che toccano diventa oro!